/FOTO/ Bez větších komplikací postupuje v centru České Lípy, v ulici U Synagogy, rekonstrukce bývalého „paláce“ České pojišťovny z roku 1994. To, že tady za pár měsíců bude městský úřad, je již nějakou dobu patrné z dokončeného nápisu na fasádě průčelí domu.

Rekonstrukce budovy bývalé pojišťovny v České Lípě. | Video: Deník/Petr Pokorný

Na průběh díla a do interiérů se ve středu 31. května mohli mimořádně podívat zaměstnanci města, novináři a přihlášení zájemci z řad veřejnosti. „Interiéry vypadají účelně a pěkně, přesuneme do nich kromě matriky všechna přepážková pracoviště,“ pochválila po prohlídce Petra Dolečková, vedoucí správního odboru Městského úřadu Česká Lípa.

Rozložitou atypickou administrativní budovu bývalého sídla České pojišťovny v centru České Lípy získalo město do majetku za 18 milionů korun v dubnu 2019. Od loňského podzimu v ní pracují stavbaři, aby ji proměnili na moderní, ekologický a bezbariérový úřad, kam českolipská radnice hodlá přestěhovat 60 úředníků. Podle starostky města Jitky Volfové by stavební část měla být hotova letos v září. „Po kolaudaci a stěhování by si zde občané již od ledna 2024 měli vyřizovat své doklady a záležitosti,“ sdělila starostka České Lípy.

Stavbaři mění bývalou pojišťovnu. Lípa tam přesune úřadovny

„Výhodou pro rekonstrukci byla skutečnost, že jde o přehledně uspořádanou budovu, už postavenou pro kanceláře a veřejnost,“ sdělila návštěvníkům mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Jak upřesnila, do jednotlivých pater a po dokončení všech stavebních prací se sem začnou přesouvat pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad. V přízemí s pěknou halou a schodištěm lidé najdou kromě registru vozidel a řidičských průkazů i podatelnu a informační služby. Objekt dostal i nový výtah.

Fotovoltaika i zásobníky dešťové vody

Zásadní je také to, že se zde vymění zdroj vytápění, rozvody sítí, vzduchotechnika a celá budova bude napojena na optickou síť. Budova bude šetrná k životnímu prostředí, protože se zde vymění okna, dveře, střecha a zateplí se plášť budovy. Budou zde fotovoltaické panely, které dokážou vyprodukovat až 32 MV/h elektrické energie ročně. Počítá se zde také se systémem hospodaření s dešťovou vodou. Velkokapacitní nádrže na ni už jsou zabudované v zemi, solární panely brzy osadí na střechy.

Z bývalé pojišťovny v Lípě bude úřad. Schválili to zastupitelé města

„Díky těmto opatřením se náklady na energie sníží o zhruba 60 % oproti současnosti. Kromě rekonstrukce samotné budovy se počítá také s úpravou prostoru před vstupem do nové úřadovny, kde bude fontána a prostor pro odpočinek s lavičkami,“ řekla Kňákal Brožová. Zachovány tady zůstanou i všechny stromy. V těsné blízkosti je zajištěno parkování a zastávky MHD.

Jak kolemjdoucí poznají ze zavěšených poutačů, stavební přestavbu realizuje českolipská společnost CL-EVANS, která městu ve výběrovém řízení nabídla cenu 85,5 milionu korun. Město získalo na stavbu dotaci do maximální výše necelých 14 milionů korun, a to na energetické úspory a hospodaření se srážkovou vodou ze Státního fondu životního prostředí.