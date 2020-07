„Nákup budovy bývalé České pojišťovny jsem nepodporoval od samotného počátku, protože se stejně nepodaří soustředit do této budovy všechny agendy a nezlepší se tak výrazně komfort poskytovaných služeb pro občany,“ řekl zastupitel Juraj Raninec (ODS).

Kritizuje náklady

Podle jeho názoru navíc celková cena vyšplhá příliš vysoko. „Za nákup opuštěné budovy, následnou rekonstrukci a vybavení zaplatíme v součtu minimálně 100 milionu korun. Takové rozhazování peněz jsem na jednání zastupitelstva nepodpořil,“ prohlásil Raninec.

Opuštěnou budovu koupilo město v dubnu loňského roku za 18 milionů korun s tím, že sem přestěhuje všechna přepážková pracoviště úřadu. Po provedení nejnutnějších kontrol, revizí a drobných oprav město zadalo zpracování studie, jejímž cílem bylo stanovení rozsahu všech budoucích nezbytných oprav objektu tak, aby odpovídal moderním požadavkům na funkční úřad přívětivý k občanům. S výsledky této studie se nyní zastupitelé seznámili a schválili, aby město pokračovalo v projektu.

„Celkovou modernizací získáme reprezentativní budovu, která bude splňovat všechny náročné technické požadavky, občané i úředníci se zde budou cítit komfortně a navíc bude budova šetrná k životnímu prostředí a provozně výrazně úspornější,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

„Vložené peníze se nám tak časem vrátí zpět,“ dodala. Podle starostky je stavba někdejšího sídla České pojišťovny z 90. let sice nadčasová, ale některé technologie už současným standardům neodpovídají. „Pro moderní a důstojné sídlo městského úřadu, je třeba větších zásahů, než jsme původně předpokládali,“ obhajovala investici.

Náklady na modernizaci budovy jsou odhadnuté na necelých 67 milionů korun. Město se proto chystá ještě podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Se stavebními pracemi radnice plánuje začít v roce 2021, lidem by budova měla sloužit od jara 2022.

Po přestavbě má v objektu fungovat pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad. V přízemí podatelna a informační služba. Pracovat zde bude 60 úředníků. „Počítáme s vybudováním bezbariérového přístupu pro hendikepované občany. Dojde k celkovému zateplení budovy, výměně zdroje vytápění, připojení optické sítě, vybudování nové vzduchotechniky, opravě střechy,“ upřesnil místostarosta Martin Brož (ANO).

Na střechu přijdou fotovoltaické panely, které sníží spotřebu budovy až o 30 %, chybět nemá ani systém hospodaření se srážkovou vodou. Podle Brože se sem sestěhují úředníci z Děčínské ulice, z kanceláří na Jindřicha z Lipé a částečně také z objektu tzv. Richterhofu v Erbenově ulici. „Dům v Děčínské ulici musí ještě několik let sloužit pro účely veřejné správy, proto do ní plánujeme přesunout spisovnu, které současné prostory již nevyhovují,“ oznámil Brož.

Uvolněné prostory plánuje nabídnout k pronájmu, nebo zrekonstruovat a vytvořit byty nebo kanceláře. „Žádnou z uvolněných úřadoven určitě nechceme prodat,“ popsal další osud místostarosta. „Budova pojišťovny má výhodnou polohu a bude sloužit opravdu všem obyvatelům,“ ujistil.

K úpravám někdejší honosné pojišťovny se vyjádřil i zastupitel Tomáš Vlček (Nezávislí a soukromníci). „Stojí to nějaké peníze, protože moderní kvalitní služba je drahá. Nyní se staví velice draho, za ty peníze by se něco adekvátního samozřejmě nepostavilo ani náhodou, navíc lepší moderní úřad než ubytovna v městské památkové zóně,“ zmínil Vlček. A zdůraznil, že i takovou formou je důležité předcházet problémům. „Zastupitelé kdysi odmítli převzít sídliště Sever… a co to způsobilo potom, dobře víme,“ dodal.