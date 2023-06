Přibližně desetiletý hoch se nedávno pokusil krást v cirkusu v České Lípě. Jeho plány mu překazila asistentka prevence kriminality, která šlo okolo.

Ilustrační fotografie. | Foto: Veronika Nováková

Přestože asistentka nebyla ve službě, nezůstala lhostejná a rozhodla se zasáhnout. Trojice dětí se totiž nejdříve snažila nahlédnout do zaparkovaného přívěsu a posléze se dostala do ohrady se zvířaty. A nenapadlo je nic jiného, než si odvést zebru.

„Když je zastavila a ptala se, co to dělají, tak prý si ji chtěli jen pohladit,“ nastínila situaci mluvčí Městské policie Česká Lípa Eva Vlastníková. Pod jejím dohledem musel hoch zebru vrátit do ohrady. To se neobešlo bez řečí, padl například komentář „no a co, nejsem ve škole“.