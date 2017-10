Z krajské ČSSD odstoupilo vedení v čele s předsedou Janem Mečlem

Liberecký kraj - Z vedení krajské organizace ČSSD v Liberci odstoupilo 8 z 9 členů, v čele s předsedou, urologem Janem Mečlem.

Jan Mečl.Foto: archiv

V pondělí večer reagovalo na volební výsledky ČSSD. Voliči v kraji jim přidělili necelých 6 procent hlasů, před čtyřmi lety to bylo o více než deset procent víc. Získali 16,89 procenta.

„Nedovedu si představit, že bychom se po tomhle tragickém výsledku zachovali jinak, než abychom dali své funkce k dispozici. Totéž očekáváme od vedení strany," uvedl Mečl a prohlášení, které v úterý rozeslal tisku.



ČSSD měla za Liberecký kraj dosud ve sněmovně dva poslance – Pavla Ploce a Lukáše Pletichu. Ve volbách nezískala ani jeden poslanecký mandát a to i přesto, že krajskou kandidátku „posílila“ ministryně Michaela Marksová na první pozici. Krajští sociální demokraté také žádají, aby ČSSD odešla po volebním debaklu do opozice a požadují po republikovém vedení co nejrychleji mimořádný sjezd.



Nové vedení by se podle něj mělo co nejlépe připravit na komunální volby v příštím roce. "Je třeba dát stranu rychle dohromady a nabídnout občanům silné a důvěryhodné osobnosti. Není možné čekat na sjezd do dubna příštího roku,“ dodal odstupující předseda krajské organizace ČSSD Jan Mečl.