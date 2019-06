Aby mohli na ruinách památného Kounicova domu v České Lípě postavit provizorní střechu, začali zedníci dozdívat části popadaných zdí. Ty se zřítily hned po požáru v květnu 2015 nebo během následujících čtyř let, kdy vyhořelý dům zůstal bez střechy. Předtím, od března, dělníci rozsáhlý areál v centru města zbavovali hald suti a zbytků trosek domu. Rovněž museli podepřít všechny klenby stropů a zabednit okna.

„Zedníci právě přezdívají horní části zdí, zhruba první dvě řady, které vlivem zim spadly, tak aby v následujících měsících bylo možné postavit nový krov a střechu,“ popsal místostarosta Martin Brož, který se o záchranu domu stará. Odbourání nesoudržného zdiva v koruně obvodových i vnitřních stěn nařídil statik s tím, že se znovu tyto části musí vyzdít.

Podle místostarosty jsou použitelné a ve velmi dobrém stavu pouze kamenné schody do pater. „Rádi bychom v budoucnu využili i ty rozlehlé půdní prostory, teoreticky by tam mohl být i velký taneční sál a nebo ateliéry,“ prozradil Brož. Do té doby ovšem řemeslníky i město čeká obrovská spousta práce. „Předpokládám, že by se tato etapa měla stihnout do letošního podzimu,“ upřesnil.

Jak konstatoval památkář a odborný garant z Národního památkového ústavu v Liberci Petr Feige, který se zde zúčastňuje kontrolních dnů, je velkou smůlou, že se nepodařilo plameny zdevastovanou stavbu zabezpečit ještě v roce 2015. „Čtyři roky, čtyři zimy, kdy chybělo provizorní zastřešení jsou na současném stavu hodně znát, dům nemusel tak trpět,“ řekl Feige.

Podle něj ale současné záchranné práce probíhají bez zásadnějších chyb. „Historicky nejcennější částí památky je sklepení, pamatuje středověk,“ sdělil Feige.

Záměrem radnice je do Kounicova domu přesunout Dům dětí a mládeže Libertin, který se nyní nachází v budově dávné školy na Škroupově náměstí a ani nepatří městu. Současné prostory Libertinu potřebám nevyhovují.

Vedení města už má k dispozici závěry z ověřovací studie, ze kterých vyplývá, že dům je vhodným objektem pro aktivity dětí a mládeže. „Veškeré podklady poskytneme co nejdříve zastupitelstvu, které rozhodne, zda opravdu tento objekt pro Libertin zrekonstruujeme,“ uvedla nyní starostka města Jitka Volfová. Podle radních se město snaží k záchraně a smysluplnému využití památky zajistit také peníze z dotačních fondů.

SÍDLO PRO ÚŘEDNÍKY PANSTVÍ

Někdejší měšťanský dům postavila koncem 18. století hrabata Kounicové, kterým patřilo českolipské panství, na místě, kde stával vrchnostenský pivovar zničený při městských požárech v letech 1611 a 1698. Dům byl vybudován jako nové sídlo pro úředníky panství. V dalších letech sloužil jako solnice, vojenská nemocnice, celnice, české gymnázium a ve druhé polovině 20. století v něm byl Svazarm. Předchozí majitel prostory pronajímal drobným podnikatelům.

Kounicův dům vyhořel v roce 2015, od té doby jeho dřívější majitel žádné opravy na domě neprovedl. Město objekt koupilo v srpnu 2018 za 1,9 milionu korun. Na statické zajištění má město v letošním rozpočtu připraveno celkem 11 milionů, na samotnou rekonstrukci chce pak v dalším roce uvolnit dalších 80 milionů korun. Současné práce včetně stavby provizorní střechy má kompletně na starosti firma PSD z Děčína, která vyhrála výběrové řízení.