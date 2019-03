Po internetu koluje videozáznam, který na svém facebooku zveřejnil řidič Jiří Kopřiva ze své jízdy od České Lípy směrem na Mělník. Neoznačená modrá fabie v combi verzi s ústeckou poznávací značkou, mající modré majáky umístěné nikoli na střeše, ale za okny, přinutila jeho auto zastavit. Podle šoférových slov od volantu vystoupil muž, který ho nařkl ze spáchání dopravních přestupků, přičemž mluvil o pokutě a „sebrání papírů“. Když se však ukázalo, že jeho počínání natáčí kamera v autě a zastavený řidič bude mít snahu přivolat policejní hlídku, dotyčný se vrátil za volant své fabie a odjel.

Vypadalo to tedy, že policie bude pátrat po muži, který se vydává za policistu a kasíruje řidiče; dokonce se objevily zprávy, že by mohl působit nejenom ve středních Čechách, ale i na Liberecku a Ústecku. Pokud aby se to potvrdilo, zřejmě by byl podezřelý z přisvojení si pravomoci úřadu; v případě uznání viny a odsouzení by mohl být ve hře až dvouletý trest odnětí svobody.

Potvrdilo se však něco jiného. Muž s podivným chováním skutečně u policie působí. V pondělí to uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. „Zjistili jsme totožnost řidiče soukromého vozidla, který za využití modrých majáků za zadním sklem zastavil na Mělnicku jiného řidiče a video z této „akce“ koluje po sociálních sítích,“ konstatoval. S dodatkem, že jde o příslušníka cizinecké policie, jenž se zaznamenaného jednání dopustil v době svého volna, kdy řídil soukromé vozidlo. „Služební funkcionář s ním okamžitě zahájil kázeňské řízení,“ uvedl mluvčí v pondělí – přičemž upozornil, že zatím nelze předjímat, „jakým směrem se věc bude dále ubírat“. Rozhodnutí prý přijme nadřízený příslušného policisty vybavený kázeňskou pravomocí.

Věci se však pohnuly: místo služebního funkcionáře z cizinecké policie se už věcí zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta řeší případy, u kterých existuje možnost, že se příslušník ozbrojených složek mohl dopustit trestného činu. Z kterého konkrétního skutku by policista v roli policisty mohl být podezřelý, však inspekce zatím neupřesnila. I pro ni však jistě bude jedním z klíčových zdrojů poznatků zkoumání záznamu natočeného kamerou v autě, jehož řidiče dotyčný zastavil.