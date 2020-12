Výpověďmi několika svědků a soudních znalců pokračovalo v úterý 8. listopadu u Okresního soudu v České Lípě hlavní líčení s chovatelkou psa plemene argentinská doga, který vloni v Novém Boru – Pihelu napadl stařenku. Žena krátce nato zemřela v českolipské nemocnici.

Majitelce psa Vladislavě M., která čelí obžalobě ze zločinu usmrcení z nedbalosti, hrozí rok až šest let vězení. Navíc odškodné v řádech statisíců korun pro pozůstalé. Jako majitelka psa se zodpovídá z toho, že zvíře loni 13. února překonalo plot a vrhlo se na stařenku Moniku H., která žila nedaleko a vydala se na svoji obvyklou procházku. Velký pes 91letou ženu, která se pohybovala za pomoci chodítka, srazil k zemi na veřejné cestě, pokousal a vláčel ji po zemi. Seniorka utrpěla mnohočetná poranění obličeje, hlavy, končetin, ale i sleziny, zemřela dva dny po útoku v českolipské nemocnici.

„Jako majitelka psa Argo neučinila vše pro to, aby zabránila napadení ženy před domem, řádně nezajistila oplocení,“ uvedl státní zástupce Tomáš Mery. I on čekal na vyjádření znalců, lékařů. Soud vyslechl doktora Tomáše Adámka, který uvedl, že bezprostřední příčinou smrti poškozené byl pokrvácivý šok při zakrvácení břišní dutiny. Podle něj bylo toto poranění způsobeno s největší pravděpodobností při sražení ženy psem a jejím pádu a nárazu břichem v místě levého podžebří na některou součást chodítka.

Podle profesora Miroslava Rysky z chirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, který se vyjadřoval k poskytování lékařské péče poškozené zdravotnickým personálem v českolipské nemocnici, musela být žena nějakou dobu omezena na lůžku kvůli fyzické i verbální agresivitě. „Hrozilo, že by se mohla poranit,“ uvedl a jako příčinu smrti označil krvácení do dutiny břišní.

Podle Rysky se jednalo o dvoudobou rupturu sleziny, při které se krev hromadí v poraněném orgánu. „V první době nedochází ke krvácení do dutiny břišní. Až když pouzdro povolí. To je tak za tři dny, což tady odpovídá,“ popsal znalec. Jak prohlásil, po přijetí ženy do nemocnice nic neukazovalo na to, že by bylo nutné pátrat po dalším zranění. „Vyšetření hrudníku i břicha po přijetí chirurgem bylo negativní,“ sdělil Ryska a konstatoval, že se domnívá, že lékaři chybu neudělali. Poukázal na to, že na stav pacientky měl vliv i její věk. „V 91 letech je člověk křehký,“ podotkl lékař. „Kdyby se nejednalo o 91letou paní, tak by ji ani nehospitalizovali,“ dodal.

Během útoku jel kolem Martin D., který na místě stařence poskytl první pomoc a snažil se rozběsněného psa od ležící a zkrvavené ženy dostat. „Zařval jsem na něj, chytil ho a odvedl k jeho domu, ale on se hned vrátil znovu zpět. Vůči mně pes agresivní nebyl,“ řekl svědek.

Záchranku volala další svědkyně, která byla s Martinem D. u zraněné první. „Na cestě bylo převrácené chodítko, cáry kůže, pes paní škubal za hlavu, všude krvácela, plakala, že to bolí,“ vypověděla u soudu s tím, že se psa bála, jelikož několikrát „útočil“ přes plot.

U soudu vypovídala také vnučka oběti, která za babičkou do Pihelu jezdila několikrát ročně a pravidelně jí telefonovala. „Tragédie ovlivnila náš život, mimo jiné se více bojíme psů a o život, žádného psa už také nechceme chovat,“ řekla.

Obžalovaná vyjádřila upřímnou lítost nad tím, co se stalo kvůli nedbalému zajištění zvířete na svém pozemku. Ovšem nesouhlasí s tvrzením žalobce, že by její pes způsobil ženě ze sousedství smrt. „Stát se to nemělo, nikdo nečekal, že se tak stane,“ řekla již při prvním stání obžalovaná. Podle ní byl pes starý necelé dva roky, a i když výcvikem neprošel, poslouchal základní povely. „Argo byl přátelský, hravý, vítací pes, nebyl zlý, nezavrčel na nás, na dítě nikdy neskočil,“ popsala žena psa, který způsobil tragédii.

Hlavní líčení předsedkyně senátu odročila na 12. ledna, kdy promluví další ze znalců.