Více než stovku lidí vyslechli kriminalisté v souvislosti s prověřováním tragédie v provozovně pražské firmy Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku, kde v listopadu 2019 explodovaly chemikálie. Vyžádali si znalecké posudky z oboru chemie, zdravotnictví a bezpečnosti práce a zanalyzovali velké množství listinných důkazů, týkajících se přepravovaných chemikálií. Žádné obvinění ale nakonec nepadne. Policisté vyšetřování uzavřeli s tím, že nemají koho stíhat, protože muž podezřelý ze zavinění pohromy tehdy při neštěstí zemřel. V úterý 13. dubna o tom informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Krajští kriminalisté událost prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který pachateli hrozil trest odnětí svobody v trvání od 3 do 10 let. Vrchní komisařka z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje případ odložila pro nepřípustnost trestního stíhání, protože muž důvodně podezřelý z toho, že havárii ve firmě Purum zavinil, zemřel,“ sdělila Sochorová.

Podle ní práci na případu značně zpomalila covidová epidemie, která kriminalistům bránila v provedení některých procesních úkonů. Policie už dříve zveřejnila, že posudky zjistily hrubé porušení bezpečnosti práce ze strany zaměstnanců firmy a fakt, že pracovníci neměli potřebné ochranné pomůcky. Firma také údajně neměla v pořádku ani doklady od chemikálií.

„Lhůtu k prověřování tragické události bylo potřeba prodloužit. S nynějším závěrem a postupem policistů jsem souhlasil,“ konstatoval státní zástupce Michael Dostál, který prověřování případu dozoroval.



Událost se stala 19. listopadu 2019 v dopoledních hodinách v provozovně úpravny odpadů a mezideponie nevyzrálého stabilizátoru v Hamru na Jezeře - Staré Lužici. „Kriminalisté na základě všech zadokumentovaných podkladů dospěli k závěru, že havárii v areálu firmy zavinil její zaměstnanec, který pracoval na úseku obsluhy úpravny,“ uvedla Sochorová s tím, že 63letý muž v inkriminovanou dobu nedodržel své pracovní povinnosti při vypouštění chemikálií do neutralizační jímky a neprovedl řádnou prvotní přejímku dokumentace odpadu včetně jeho vizuální kontroly a kontroly neutralizační jímky před stáčením navezeného odpadu, kontrolu jeho kyselosti a teploty.



„Tím došlo k vypuštění dvou neslučitelných odpadů do jímky s následkem silné exotermické reakce a úniku nebezpečných par do ovzduší,“ popsala mluvčí. Výparů sloučeniny vysoce koncentrované kyseliny sírové a silně zásaditého hydroxidu sodného s příměsí dalších chemických sloučenin se na místě nadýchali jak zaměstnanci firmy, tak i příslušníci integrovaného záchranného systému. Zdravotní potíže v podobě dráždivého kašle nebo podrážděných sliznic v nose, krku a v dutině ústní měli i zasahující záchranáři a většina z nich se následně podrobila preventivnímu vyšetření ve zdravotnickém zařízení. V důsledku vdechnutí toxických látek skončili v nemocniční péči ve vážném stavu dva zaměstnanci firmy ve věku 55 a 63 let. „Starší z nich pak bohužel v nemocnici zemřel,“ zopakovala Dagmar Sochorová.

Podle původní reakce jednatele firmy Purum Daniela Krafta sdělené brzy po havárii, probíhal provoz v Hamru od července 2002 až do 19. listopadu 2019 bezproblémově. „Při běžné každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů nastala nepředvídatelná a nám prozatím nevysvětlitelná chemická reakce, která měla za následek výbuch s následným zahořením,“ prohlásil tehdy Kraft.



Jeho firmě, která se v rámci celé republiky zabývá likvidací odpadů a které v jejím areálu v Hamru na Jezeře explodovaly chemikálie, vyměřil Státní úřad inspekce práce pokutu přes jeden milion korun.

Daniel Kraft, předseda představenstva společnosti Purum dnes Deníku na žádost o vyjádření k výsledku policejního vyšetřování sdělil: „Naší společnosti doposud oficiálně žádná zpráva od Policie ČR nedorazila. Vyčkám na ni a pak budu samozřejmě reagovat,“ uvedl Kraft. Zároveň potvrdil, že loňská pokuta od Státního úřadu bezpečnosti práce není doposud pravomocná.