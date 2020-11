Evropský týden testování

Testovat se bude na HIV, žloutenku typu C a Syfilis. Organizace Most k naději upozorňuje, že se nakazit může každý. Do rizikové skupiny patří lidé i v případě, že měli pohlavní styk bez ochrany nebo si nechali udělat tetování či piercing v neprofesionálních podmínkách.

V České Lípě provádí testy zdarma K-Centrum Česká Lípa v Hálkově ulici. V týdnu od 20. do 27. listopadu se testování uskuteční v čase od 9.00 do 15.00. Lidé mohou chodit každý den, kromě víkendů. Testy jsou bezplatné a anonymní.

