Snad každá profese má svůj významný den. Nejinak je tomu u operátorů záchranné služby. Ten jejich připadá na 15. května. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je na své operátory hrdá a to obzvlášť v těchto dnech. Od vyhlášení nouzového stavu je na ně totiž vyvíjen obrovský tlak.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS JMK

„Počet hovorů, které každý den vyřizují, stoupl v průměru zhruba o tisícovku měsíčně. Zatímco v březnu loňského roku vyřídili 17 857 hovorů (v loňském dubnu 16 827 hovorů), letos to ve stejných měsících bylo 20 527 (v dubnu 18 048). To je v průměru 632 hovorů za den,“ přibližuje těžkou práci operátorů tiskový mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Jsou to právě operátoři, jejichž hlas slyšíte jako ten první, když linku 155 vytočíte. Jejich hlas vás uklidní a poradí vám, jak postupovat v často nelehké situaci.