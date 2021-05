Jak informovala Kateřina Štajncová z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, po 11 hodině na místo v Komenského ulici přijel speciální hasičský žebřík, který dosáhne až do výšky 42 metrů.

„Zároveň jsme sem z Liberce přivezli i dron, kterým se pokusíme o monitoring komína, primárně musíme zjistit, ověřit zda tam čáp opravdu spadl, zda žije nebo ne,“ sdělila kapitánka Štajncová. Komín na kterém bylo čapí hnízdo je vysoký něco přes 20 metrů. „Je nepoužívaný, zapadaný nečistotami,“ uvedla mluvčí hasičů.

Hned po příjezdu hasiči zjistili po provedeném průzkumu, že se zřejmě do komína zespodu nedostanou. „Měl by tedy být proveden zásah z horní části, uvidíme, co ještě průzkumem zjistíme.“ Jak Kateřina Štajncová konstatovala, podnět k zásahu hasiči dostali od obyvatel z okolí, kteří ohlásili, že tamní hnízdo je již nějaký čas podezřele opuštěné, že tam čápi nejsou vidět.

Podle mluvčí hasičů Kateřiny Štajncové následně hasičský dron s klasickou kamerou i s termovizí nepotvrdil přítomnost živého tvora v komíně. „Automobilový žebřík ke komínu nedosáhl. Vzhledem k těmto faktům a dále tomu, že se jedná o starý nepoužívaný komín, velitel zásahu s ohledem na možná rizika pro hasiče zásah na místě ukončil,“ uvedla těsně před nedělním polednem Štajncová.