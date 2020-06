Více než dva měsíce museli záchranáři fungovat v nelehkých podmínkách. Nyní chtějí poděkovat všem, kteří jim pomohli. Dlouhodobě si chválí spolupráci s hasiči, policí a armádou. V nouzovém stavu jim ale pomohli i firmy a jednotlivci.

Předání samolepky majiteli liberecké restaurace Street Pho, která svou pomoc nabídla libereckým záchranářům jako úplně první. | Foto: zzslk

„Chceme, aby se o těch, kteří mají srdce na správném místě vědělo. Proto jsme těm, kdo nás podporoval dali samolepku - Pomohli jsme 1. linii v těžké době. Je samozřejmě na každém, zda ji vylepí. My bychom ale chtěli, aby ji majitelé a provozovatelé firem, co k nám nezůstali lhostejní, brali jako určitý druh podpory od nás. Aby lidé například věděli, že restaurace, do které jdou na oběd, v době nouze nezůstala lhostejná k jiným, ” přiblížil mluvčí záchranky Michael Georgiev.