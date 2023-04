Město Nový Bor investuje první miliony do opravy objektu sokolovny, který včetně sportovního areálu před časem bezplatně převzalo od TJ Jiskra Nový Bor.

Novoborská sokolovna. | Foto: Město Nový Bor

Prvním krokem bude oprava střechy a stropu 2. nadzemního podlaží, které jsou v havarijním stavu. Zakázku vysoutěžila liberecká firma Stanislav Záhon za 12 milionů korun. „Město předá staveniště stavebníkovi na začátku dubna, práce by měly trvat do konce října,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jan Toms.

Během rekonstrukce zůstane v provozu posilovna a restaurace, sportovci budou moci využívat i venkovní hřiště. „Uzavře se pouze prostor mezi sokolovnou a kuželnou, který v současnosti slouží jako parkoviště pro návštěvníky areálu. Ten využije stavební firma jako manipulační plochu k umístění techniky a materiálu,“ doplnil Jan Toms.

Původní plán počítal se zahájením opravy již v loňském roce, město na ni mělo v rozpočtu vyčleněno 9 milionu korun. „Doplatili jsme na loňský prudký růst cen ve stavebnictví a nedostatek pracovníků. Zakázku se nám podařilo vysoutěžit až napotřetí,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Lidé se zapojili do ankety o novoborské sokolovně. Vznikne zde spolkový dům

Sportovní areál Sokolovny s tělocvičnou, posilovnou, hernou stolního tenisu, kuželnou, volejbalovými, nohejbalovými a tenisovými kurty o výměře 7361 m² získalo město od sportovní organizace TJ Jiskra bezúplatným převodem na sklonku roku 2021. Za posledních deset let investovala organizace, které město každoročně posílá zhruba 1,5 milionu korun na provoz sportovišť, do oprav Sokolovny tři miliony korun. Její roční provoz pak vyjde zhruba na 400 tisíc korun. „Město je stabilní vlastník, má peníze na nutné opravy, nebo může potřebné prostředky sehnat. TJ Jiskra velké finanční možnosti nemá,“ řekl Jaromír Dvořák.

Kvůli finanční náročnosti rekonstrukci celého areálu radnice v současnosti hledá vhodný dotační titul. Dolaďuje se také optimální model provozu sokolovny. „Jednou z variant je, že by Sokolovna sloužila jako spolkový dům, kde by zájmová sdružení ve městě získala potřebné zázemí, která jim chybí. Tělocvičnu bychom mohli využívat po rekonstrukci jako společenský sál, který město nemá. Sál by mohl sloužit pro sportovní aktivity seniorů nebo matek s dětmi,“ nastínil možnosti Jaromír Dvořák.

V Novém Boru začne stavba nové cyklostezky. Povede do České Lípy

K budoucímu využití se mohli vyjádřit také obyvatelé města prostřednictvím veřejné ankety. Do ní se zapojilo na 985 lidí, 95 % z nich souhlasilo s tím, aby sokolovna sloužila jako spolkový dům. Téměř polovina (473) účastníků ankety reagovala kladně na zimní kluziště, velký ohlas vzbudilo zřízení kluboven pro spolkovou činnost a zkušebny pro hudební kapely. Řada respondentů se vyslovila pro zachování volejbalového hřiště (25 %), stávající restaurace (20 %) a posilovny (20 %). Účastníci ankety využili i možnost napsání vlastní představy využití. Uvítali by venkovní cvičební prvky pro seniory a vnitřní prostory pro dětské aktivity.