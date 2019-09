Seniorů si váží. Liberecký kraj proto k jejich svátku chystá řadu koncertů a doprovodných akcí. Série pořadů startuje už v úterý 1. října odpoledne v jabloneckém divadle, pokračuje o týden později v České Lípě, 12. října v Liberci a 15. října v Semilech. Všechny koncerty jsou zdarma.

Oslavy vyvrcholí 18. října krajským kolem soutěže Babička roku v Turnově. „Soutěž má ukázat, že i starší lidé mohou být šikovní, pohlední a v něčem výjimeční. Má ukázat, že dnešní senioři rozhodně nepatří do starého železa,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Svoboda, který nad akcemi převzal záštitu.

Soutěž probíhá už několik let v řadě krajů. Jsou vaše předchozí slova důvodem, proč ji letos pořádá i náš kraj?

Ano. A je to pro nás důležité, vždyť i v našem kraji žijí akční senioři a seniorky, které můžeme spolu s jejich zájmy a způsobem života touto soutěží zpopularizovat. Proto jsme se domluvili s pořádající agenturou a krajskou radou seniorů.

Kde jste se inspirovali?

Inspirovali jsme se právě tam, kde probíhají krajská kola už několik let a za velkého zájmu veřejnosti. Například v Olomouckém kraji.

Co podle vás starší generace té mladší může, má nebo by měla předávat?

Dnešní doba bohužel nepřeje většímu souznění generací. Moderní technologie jdou bleskovým tempem dopředu. Nejstarší generace nestačí držet krok s tím, čím žijí jejich vnoučata. Starší lidé by měli těm nejmladším ukázat, že životní hodnoty a vztahy by měli hledat spíš ve skutečném, reálném světě než v tom falešném, virtuálním. Bohužel se to často nedaří a propast nedorozumění mezi generacemi se ještě prohlubuje.

S čím se podle vás nejvíce potýkají dnešní senioři a seniorky?

Jedním z největších problémů dnešních seniorek je výpadek příjmů, když ovdoví. Ten je citelný. Problémem je i pocit osamělosti a izolace, k němuž u seniorů vede už zmíněné neporozumění dnešnímu modernímu světu, neporozumění s dětmi a vnoučaty. Osaměle žijící penzista, který nechápe dnešní svět a cítí se odstrčený a nepotřebný, se potom snadněji stává kořistí takzvaných šmejdů a různých podvodníků.

Komu je soutěž Babička roku určena?

Babička roku je určená pro dámy ve věku 55+. Ale snad mohu prozradit, že se nám přihlásil i jeden zástupce mužské populace. Soutěž je celostátní. Vítězka krajského kola, Zlatá babička, pak postoupí do celostátního kola, které se uskuteční 18. listopadu právě v Olomouci.

Uzavírka nominací pro krajské kolo soutěže Babička roku je 10. října.