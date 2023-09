Největší a letošní jediná výstava českolipského malíře Michala Janovského začala v pondělí 4. září vernisáží, kterou si nenechaly ujít desítky lidí.

V KD Crystal v České Lípě začala výstava malíře Michala Janovského. | Foto: Vít Černý

Sál kulturního domu Crystal zaplnilo zhruba čtyřicet obrazů. K vidění jsou jak nové, tak i starší Janovského díla. Výstavou s názvem Magnum Pictura (velká malba), která bude přístupná do 12. září každý den od 10 do 18 hodin, bude návštěvníky provázet sám autor. Komentované prohlídky pro veřejnost jsou vždy v 16 hodin.

O hudební doprovod se během vernisáže postarala českolipská kapela Vyjakomy. Dalším zpestřením výstavy budou koncerty kapel Školy rocku - Alloys a Four Fingers Up, a to v sobotu 9. září. Dernisáž 12. září pak hudebně doprovodí ZUŠ Česká Lípa.