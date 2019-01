Litoměřice /FOTOGALERIE/ - Výstaviště Zahrada Čech otevřela své brány.

Již 34. ročník největšího českého zahradnického veletrhu Zahrada Čech odstartoval v pátek na výstavišti v Litoměřicích. Slavnostního zahájení akce, kterou už první den odhadem navštívilo zhruba osm tisíc lidí, se první den zúčastnil také náměstek ministra zemědělství Karel Tomeček a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Ač je doménou veletrhu především sortiment ovoce a zeleniny a všeho, co souvisí s činností zahrádkářů a příznivců přírody a volného času, úvodní den patřil potravinářům a zpracovatelům zemědělských komodit.

Hosté byli pozváni na degustaci vzorků 2. ročníku soutěže Zelí roku, kterou obeslalo kysaným zelím 10 profesionálních výrobců z celé ČR. V pondělí proběhne v rámci doprovodného programu při Dnu Zelinářské unie Čech a Moravy a Ovocnářské unie ČR finále tohoto klání. Loňské prvenství bude obhajovat Talašovo zahradnictví z Tlumačova u Zlína.

Hlavní částí v pátečním doprovodném programu bylo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Loňského ročníku soutěže O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče, bylo do osmi kategorií přihlášeno 71 výrobků. Letos, kdy klání bylo rozděleno do dvou přehlídek, to bylo 69 výrobků od 23 producentů.

Soutěž o značku Regionální potravina Ústeckého kraje, která má přísnější pravidla stanovená ministerstvem zemědělství, byla určena pro šest kategorií. Hodnotitelská komise udělila značku „Regionální potravina Ústeckého kraje“ v kategoriích mléko a mléčné výrobky pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína, ovoce a zelenina a ostatní výrobky.

Sobotní doprovodný program veletrhu zaštiťuje Den Výletů Českého rozhlasu 2 - Praha a Czechtourismu. V neděli se uskuteční 4. ročník setkání občanů Ústeckého a Středočeského kraje a koncert skupiny Rangers - Plavci. Pondělí je Dnem Zelinářské unie Čech a Moravy a Ovocnářské unie ČR, na pódiu se představí Zorka Kohoutová s Krajankou a proběhne křest alba Hořký otčenáš Pavla Rotha a Ivy Hajnové.