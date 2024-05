Poručík Petr Kašpar, který je v záloze již sedmým rokem, vysvětlil, o co konkrétně v Zahrádkách v těchto dnech šlo. „Provádíme nácvik střežení objektů kritické infrastruktury, což je jedna z úloh, kterou nám může velitel nebo přímo vláda svěřit. Zde máme reálný objekt, kde jsme vybudovali veškerá zařízení, například kontrolně propouštěcí místo nebo strážnici a vytvořili tak situaci, co nejvíce připomínající realitu,“ vysvětluje čtyřiatřicetiletý muž.

V Zahrádkách se to tento týden hemžilo postavami v maskáčích a se samopaly v rukou. Probíhalo tam cvičení aktivních záloh , tedy mužů a žen, kteří ač mají svá civilní povolání, přesto několikrát do roka obléknou uniformu, aby vylepšili své vojenské dovednosti. A hlavně jsou v případě ohrožení státu nebo vzniku nevojenské krizové situace připraveni pomoci.

Pokud by automobil pokračoval v jízdě, vykoledoval by si propíchnuté pneumatiky. Po chvíli čekání požadují strážní doklady a kontaktují dalšího kolegu s vysílačkou. „Ruce nechte položené na volantu tak, abych na ně viděl,“ zakřičí Daniel Zoubek z Liberce. Tento muž má za sebou základní vojenskou službu a tak pro něj dovednosti aktivní zálohy úplně nové nejsou. Na vojnu vzpomíná rád a chce si osvěžit znalosti, aby věděl co dělat, kdyby bylo třeba.

Akce se neobejde bez nedostatků. „Už jste mrví. Ty si sedni, ty si sedni a ty si taky sedni,“ volá jeden z vedoucích důstojníků. Ostatní vojáci přichází z objektu vodárny zkontrolovat a zhodnotit situaci. „Teď se bude muset nácviková situace opakovat. A opakovat se bude tak dlouho, dokud to neudělají celé bez chyb. I kdyby to bylo do půlnoci. Tak to v armádě chodí,“ okomentuje situaci Tomáš Gubáš, ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec (KVV).

Aktivní zálohy armády ČR se v Zahrádkách zapojily do cvičení zaměřeného na ochranu kritické infrastruktury.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekCvičení nese označení Save Guard. Naplánované bylo pro pěší rotu aktivních záloh libereckého KVV. Větší výcviky se konají třikrát do roka a trvají 10 dní. Zásah u zahrádecké vodárny se konal dva dna a byl poslední fází. Ta se zaměřovala právě na střežení objektů jako jsou elektrárny, vodárny nebo třeba nádraží. Zkrátka takových, které mohou ovlivnit kvalitu života.

„Tento rok jsme se zaměřili na objekt, který spadá pod Severočeské vodárny a kanalizace, abychom si nacvičili nejenom činnost, ale abychom si areál zároveň zmonitorovali. Zjistili, zda tu není něco nově vybudováno, případně nejsou jiným způsobem připraveny přístupové cesty a podobně. Abychom v případě ostrého zásahu už znali situaci a nemuseli ho znovu mapovat,“ uvedl Gubáš.

Závěrečné části předcházel trénink střelby. V místě táborového soustředění si vojáci aktivních záloh vyzkoušeli všechny zbraně, kterými útvar disponuje, a pokračovali v tom i po přesunutí do Doupovského Hradiště. Stříleli útočnou puškou Bren, pistolí Phantom, kulometem, odstřelovací puškou, ale také RPG (ručním protitankovým granátem).

„Pro nás je důležité, aby všichni věděli, jakou má daná zbraň účinnost, dostřel a jak se ovládá. Protože se může stát, že v případě plnění úkolu budou muset převzít zbraň po svém kolegovi, kamarádovi, který už ji jakéhokoliv důvodu nebude schopen ovládat. Ať už v případě zranění nebo i smrti,“ vysvětluje ředitel.

Přijíždí další vůz. Bleskurychle z něj vyskakují muži v uniformě a začínají pálit na strážnici. Strážní střelbu opětují. Na pomoc přispěchají další složky a agresory zneškodňují. Nyní už je poručík Kašpar spokojený. Se svým kolegou kontrolují záznam z dronu, který akci snímal z výšky. „Tenhle zásah proběhl v pořádku,“ konstatuje. Účastníci sbírají vystřílené slepé náboje.

Motivace ke vstupu do aktivních záloh je různá, od chuti zažít dobrodružství až po touhu někam se v životě posunout. Nejčastějším motivem je však potřeba pomáhat. A také vlastenectví. „Pracovala jsem 14 let jako manažerka v kanceláři, ale přestávalo mě to bavit. Už tenkrát jsem začala hodně sportovat. Běhala jsem závody, gladiátory a sparťany, a plazila se v blátě. Říkala jsem si proč se neposunout někam dál,“ popisuje svou motivaci Pavlína Mečířová, trojnásobná matka, která se do zálohy vrátila po mateřské dovolené. Dalším důvodem bylo, že po rozvodu cítila potřebu ochránit své dvě děti a touhu pomoci ostatním.

Členství v aktivní záloze provází celá řada benefitů. Jen náborový příspěvek je 30 tisíc korun a náleží po dokončení základní přípravy vojákovi za každý rok strávený v aktivní záloze. Pokud voják konal vojenskou činnou službu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, získá odměnu ve výši 18 000 korun ročně. Částka se může navýšit o 6 000 až 9 000 korun dle výsledku služebního hodnocení za daný kalendářní rok.

Aktivní zálohy armády ČR se v Zahrádkách zapojily do cvičení zaměřeného na ochranu kritické infrastruktury. Na snímku je Daniel Zoubek, člen aktivní zálohy.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekChuť pomáhat například při povodních a jiných živelných katastrofách nebo v případě ostrého konfliktu zmiňuje také Daniel Zoubek, který si kvůli záloze musel udělat další řidičské oprávnění. Chtěl totiž sloužit jako šofér. Petr Kašpar zase cítí vlastenectví. Navíc chtěl získat znalosti, které již mladá generace nemá příliš možnost načerpat, a také si dokázat, že na to má. Což se mu s hodnotí poručíka již podařilo.

Přesto však aktivním zálohám stále chybí asi 30 % členů. „Stále hledáme kamarády a kamarádky, kteří doplní naše stavy, protože naše rota je teď na 70 procentech a my bychom rádi, aby to nejpozději v průběhu příštího roku bylo sto nebo minimálně 95 procent. Chceme, aby jednotka měla jasně danou svoji strukturu. Aby na sebe mohly výcviky navazovat,“ uvádí Gubáš. Příchod nováčků po jednotlivcích totiž vyžaduje začínat neustále od samého začátku a výcvik tak není efektivní.