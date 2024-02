Bledule jarní v národní přírodní památce Peklo, která leží mezi Zahrádkami a Českou Lípou, jdou pomalu do květu. Díky nezvykle teplému počasí je to přibližně o týden až dva dříve než jiné roky. Sněženky a krokusy už plně kvetou.

Únorová procházka Peklem | Video: Ladislava Sdrzallek

Koberce bledulí se nacházejí v oblasti naučné stezky, která vede podél Robečského potoka a může se pochlubit největším výskytem těchto rostlin v Česku. Odhadem jich tu každý rok vykvete i přes 100 000. Prohlédnout si je přijíždějí každoročně tisíce turistů.

Starostu Zahrádek Martina Macha jejich zájem těší. Vyzývá pouze k ohleduplnosti. „Jsme velmi rádi, že si lidé vybírají naši krajinu. Jen za obec Zahrádky návštěvníky prosíme, aby se pro svou vlastní bezpečnost drželi vyznačených cest, protože se v místě nalézají močály, skály a další přírodní překážky, a především, aby se chovali kultivovaně, což většinou dělají,“ podotkl a dodal, že na trase přibudou odpadkové koše.

Michaela Šafářová, která pochází z Brna, ale v současnosti žije v Tuhani, se o místě dozvěděla od své sestry, také rodilé Brňanky. „Vždycky zjišťuje různé tipy na výlet a tak. Tady je toho hodně,“ řekla vysoká hnědovláska ve sportovní bundě.

Její kamarádka Jana Jahodková, která k ní přijela až z Hradce Králové, její lova potvrdila: „Jsem tady po několikáté a vždycky jsme na jiném místě,“ potvrdila. „Bledule jsou ještě zavřené. Teprve se rozvíjejí. Musí zasvítit sluníčko,“ podotkla Šafářová. Jana Jahodková dodala, že je ještě chladno, ale maximálně za 14 dní budou rostliny v plném rozpuku.

Blanka Hejlová, která spolu s kamarádkou Šárkou Novou dorazily od Mělníka, vysvětlila, že do Pekla jezdí každoročně: „Už jsem tu potřetí. Známe to tu. Vždy se sem jedu podívat, protože je to velice krásné.“ I ona je přesvědčená, že bledule brzy plně rozkvetou. „Za týden či za 14 dní to tu bude celé bílé,“ odhadla.