Truhlář Filip Kubeš, který bydlí přímo naproti pozorovatelně, jeho slova potvrdil: „Smlouvu mám do konce července, do tohoto data to musí být hotové. Já si ale myslím, že do měsíce to bude funkční.“

Kubeš začal s nákupem materiálu ještě před oficiálním podpisem smlouvy na své vlastní riziko. Celkový rozpočet je 287 980 korun. Projekt zahrnuje odstranění stávajících prvků dřevěného chodníku a mola včetně zábradlí a pilířů, jejich výrobu a instalaci nových konstrukcí.

Dřevěný povalový chodník o šíři 0,8 metru řemeslník položí na dřevěné kulatiny o průměru cca 120 mm, které upevní na dřevěné piloty o průměru cca 150 mm. Povaly budou mít šíři 800 mm. Dřevěné molo o rozměrech 3,36 X 3 metry a celkovou délkou chodníku 25,16 metru.

Na ptačí pozorovatelnu v Zahrádkách se nedostanete. Shánějí se peníze na opravu

„Tohle jsou ty pilíře, na kterých to stojí. On tam není, je uhnilý,“ ukázal Kubeš prstem pod molo. „Musím vyndat všechny pilíře, co tam jsou a postavit to kompletně nové. Z té podesty nezůstane nic. Celé to musím znovu udělat. Dobrá polovička pilířků chybí,“ vysvětlil Kubeš.

Nové prvky zhotoví z modřínového dřeva, pilíře pak z akátového dřeva. „Tentokrát nepoužiji dřevo, co tu bylo, tedy smrk a dub. Akát a modřín jsou trvanlivější, ale napořád nevydrží nic. Nerezové lávky jsou v tomto případě nesmysl,“ vysvětlil vysoký muž. Jeho cílem je zajistit, aby nová konstrukce byla trvanlivější a bezpečnější pro návštěvníky.

Kubeš také zmínil, že chodník chtěl rozšířit o 20 centimetrů, což by usnadnilo pohyb rodinám s kočárky. Tento návrh však správa CHKO nepřijala. „Pan ředitel Pořízek mi vysvětlil, že je to určeno pro odbornou veřejnost, která sebou nevozí kočárek,“ hořce se pousmál Kubeš. Vyhlídka byla totiž původně myšlena jako ornitologická pozorovatelna, ale stala se z ní postupně turistická atrakce.

Zámek ve Stráži pod Ralskem přivítá návštěvníky. Otevřeno bude o víkendech

Samotné místo pozorování, však opravovat Kubeš nebude. „Zakázka se týká lávky, tedy přístupu na vyhlídku, abychom se dostali na shody. Ty z dobré vůle zpevním, aby to nějak fungovalo. Ony úplně nechybí. Ty sem tam někdo opraví, zatluče hřebík a podobně,“ upřesnil Kubeš.

Řemeslník také vyjádřil své obavy ohledně vandalismu a nepořádku v okolí pozorovatelny. „Na vyhlídku vidím a slyším i lidi, když si povídají. Mrzí mě, že tu dělají nepořádek,“ uvedl.

Probírali se různé možnosti, jak situaci řešit, včetně umístění mobilní toalety, která by zlepšila hygienické podmínky v oblasti. „Mluvilo se o tom, že se tu dá na sezónu mobilní toaleta. Umístí se do nějaké schránky, aby nekazila dojem. Ta by to vyřešila, ale zatím není,“ povzdechl si řemeslník.

Cena Karla Hubáčka míří do Lípy. Stavbou roku je rekonstrukce Jiráskova divadla

Starosta Zahrádek Martin Macho, vysvětlil, že část zastupitelů tento návrh zamítla. O řešení však bude usilovat i nadále.

Pozorovací molo na druhé straně rybníka, které je rovněž v havarijním stavu, se opravy prozatím nedočká. „Po poškození nosných prvků jsme ho opatřili upozorněním se zákazem vstupu. O opravě zatím neuvažujeme. Jeho návštěvnost byla dle našich zkušeností nejvyšší ze strany pytláků ryb,“ řekl Pořízek. Přiznal ale, že letos už obdržel několikátý dotaz v této věci.