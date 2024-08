„Slavnosti se v zámeckém parku se letos nekonají, protože poplatek žádaný Karlovou univerzitou byl příliš vysoký. Proto jsme je poprvé zorganizovali na našich pozemcích před branami parku,“ vysvětlil starosta obce David Šmat. Na předchozí ročníky obec nenavazovala. „Každý rok se tvoří celý program zvlášť a letos tím, že se slavnosti konají v nových podmínkách, to určilo jejich ráz,“ řekl muž v čele Zahrádek.

Stejně jako vloni byly bez vstupného. „Letos jsme navázali na tradici z loňska a vstupné je dobrovolné,“ konstatoval starosta. Z performerů se nejvíce těšil na Radima Flendera. „Můj favorit je Radim Flender, doufám, že ho pozná víc lidí, protože je to neuvěřitelný muzikant a mám ho rád i jako člověka,“ usmál se.

Jarka Špačková navštívila slavnosti s vnoučkem a jeho druhou babičkou. „Přišli jsme především kvůli vnukovi. Těšil se na mašinku a další atrakce. Zatím se rozhlížíme,“ řekla držíc za ruku malého chlapce.

Vláček však tento rok v Zahrádkách chyběl. „Vláček letos nepojede, protože pán z Mělníka, který ho provozoval, už skončil svou činnost. Do budoucna ale uvažujeme, že bychom zajistili kočár, který vozil návštěvníky do obory Vřísek, kde je Den lesů, “ uvedl starosta.

Občerstvení však bylo bohaté. Zdeněk Mysliveček z Černošic u Prahy byl v Zahrádkách již podruhé. „Na těchto slavnostech jsme byli poprvé v loňském roce a byli jsme velmi spokojení. Bylo také velké vedro, stejně jako dnes,“ povzdechl si.

Se ženou prodávají zejména lázeňské oplatky za 15 korun. „Máme rovněž kroucené tyčinky přímo z naší výroby a škálu nápojů, sodovky v ceně 20 korun za třetinku, italské víno, malinovku za 35 a kávu. Nejvíce na odbyt jde mochito, a to jak alkoholické za 110 korun, tak nealkoholické za 80. Je z ryze přírodních surovin. Nedáváme žádný sirup. Jsou v něm limetky, máta, sodovka, ledy, tak jak to má být,“ usmál se.

Alois Helinský provozuje Občerstvení pod lesem. U něj si návštěvníci mohli dopřát něco k snědku. „Teď je zrovna teplo, takže lidé volí spíše klobásy. Ty jsou za 95 korun i s chlebem a s hořčicí a pak halušky za 130. Mladí lidé upřednostňují nudle za stejnou cenu,“ řekl.

Marcela Reichlová z Teplic v Zahrádkách každý rok nabízí sladké dobroty a brambůrky. „Na odbyt jde vata i popcorn. Nejvíce si děti kupují malá balení vaty a když jdou lidé domů, koupí si brambůrky. Dají si je třeba večer k vínu,“ řekla prodavačka. Pivo vyšlo na 50 korun a návštěvníci mohli vybírat z řady značek od Svijan po Plzeň.

Na louce za hospodářskými budovami měli své stanoviště koně z Ranče Sušice. Jeden okruh na teplokrevnících vyšel na 50 korun. „Svést se mohou všichni, i dospělí,“ řekl Josef Jantač pracovník ranče.

Hana Vlčeková z Prahy zase nabízela stříbro a byla překvapená, jak se dobře prodávalo. „Máme i rhodiované stříbro, které nečerná a lépe se udržuje. Lidé mají obrovský zájem, až jsem nečekala, že budu mít takový úspěch,“ řekla. Podotkla, že letošním hitem jsou otevírací medailonky.

Obyvateli Zahrádek Petru Váchovi chyběla středověká atmosféra, se kterou tady trhy začínaly. Navíc ho mrzelo, že byly na menším prostoru, i když chápe, že k tomu byly pádné důvody. „Původní Zahrádecké slavnosti byly nejlepší. Byly pojaté jako středověké trhy. To se sem hodilo. Byly tu ukázky řemesel, přijeli rytíři…,“ zavzpomínal.

Poznamenal, že trhy navíc bývaly větší. „Od té doby, co je to taková kolotočářina, tak nás to moc nebaví, ale zajdeme vždycky, protože to máme kousek,“ řekl s tím, že dřív alespoň byly prostory rozdělené. Kolotoče stály před branami parku a estráda byla uvnitř.

Michaela Láčková se do vsi nedávno přistěhovala, takže nemohla srovnávat. „Je tady málo lidí, jestli to jiné roky bývávalo plnější, tak teď je to super,“ usmála se a dodala: „Ale pokud ostatní říkají, že to bylo větší, tak je to asi škoda,“ pokrčila rameny mladá žena.

Kolotoče se ale nezastavily a kapela hrála do večerních hodin.