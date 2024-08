Po celý sobotní den hrála v oboře lovecká hudba. Nechyběla lesní dílna a všichni si mohli pochutnat na zvěřinovém občerstvení. „Letos jsme pořádali 14. ročník. Návštěvnost má tendenci každý rok stoupat,“ řekla jedna z organizátorek akce Jana Řezáčová. Okolo patnácté hodiny už oborou prošlo téměř tisíc účastníků.

Ke Vřísku jezdil každoročně vláček, který vezl návštěvníky ze současně probíhajících Zahrádeckých slavností u zámku v centru obce. Tento rok to ale bylo jinak. „Vláček letos nepojede, protože pán z Mělníka, který ho provozoval, už ukončil svou činnost. Do budoucna ale uvažujeme, že bychom zajistili kočár, který by účastníky vozil, “ uvedl starosta Zahrádek David Šmat.

Jiří Foukner z Litoměřic měl letos smůlu. Do areálu ho nepustili.