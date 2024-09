Obyvatel Zahrádek Vít Kašpar, jehož maminka na zámku učila zahraniční studenty, by uvítal, aby památku nabyla obec. V každém případě by dle něj měl zůstat kulturním centrem přístupným veřejnosti. „Tyto objekty by měly být v majetku obcí jako je to například ve Stvolínkách. Ty mají sice jen malý zámeček, ale je dobře, když se kulturní život rozvíjí. Takové budovy by měly být v rukou někoho, kdo by byl ochotný z nich udělat například kulturní centrum,“ uvedl s tím, že si dovede představit spolupráci na obnově třeba s městem Česká Lípa. „I když je pravda, že je to neskutečně peněz a starostí,“ konstatoval Vít. Přiznal však, že spolu s dalšími lidmi o tomto tématu mnohokrát diskutovali. „Musel by se toho chopit někdo opravdu schopný a věnovat tomuto záměru veškerý svůj čas. Dalo by se to řešit s pomocí nějaké dotační agentury. Pokud by se věci ubraly správným směrem, výsledek by mohl být zajímavý,“ zamyslel se.