To bude fungovat jen jediný den v týdnu. Který den to bude a v jakých časech se bude očkovat, nemocnice upřesní. V současné době se v českolipské nemocnici stále očkuje každé všední odpoledne kromě úterý. Ve středu centrum přijímá pouze registrované děti do 11 let, pátek zase patří výhradně podávání třetí dávky vakcíny.