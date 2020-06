Bez pardonu. Každý z žáků devátých tříd základních škol, který si podal přihlášku na střední školu, se v pondělí či v úterý podrobí přijímacímu řízení.

Přijímací zkoušky - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V lavicích vybrané školy zkusí ukázat, co se naučil v českém jazyce a v matematice. Pro samotné školy je tento rok nepříjemné, že vyhodnocení přijímacího řízení spadá do termínů ústních maturitních zkoušek. Období od pondělí 8. června až do konce měsíce tak bude pro střední školy ještě náročnější než obvykle.