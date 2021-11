Žádný dav zájemců o očkování proti covidu–19 se ve čtvrtek 18. listopadu ráno neshromáždil u novoborského očkovacího centra, které je v přízemí Městského divadla.

Novoborské očkovací centrum je v přízemí Městského divadla. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Jediný senior v roušce, který se na internetu dočetl, že zde očkují od 8:00 do 12 hodin v pondělí a ve čtvrtek, odešel s nepořízenou. Dveře zůstaly zavřené. Jak vysvětluje radnice, zájemci se v Novém Boru sice nemusí registrovat přes očkovací portál, ale ale je třeba si předem objednat konkrétní termín na telefonním čísle 775 401 198. To je k dispozici každý všední den od 8 do 16 hodin.