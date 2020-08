Zdroj: město Česká LípaV současnosti vypadá školní hřiště u ZŠ Jižní jako zanedbaná louka se štěrkovým běžeckým oválem. Plocha tudíž neplní požadavky školy a potřeby žáků na sportovní vyžití. V rámci první fáze bude vystavěno multifunkční hřiště o rozloze 40 x 22 metrů s polyuretanovým povrchem a lajnováním pro nejrůznější druhy sportů včetně házené nebo badmintonu.

Okolo hřiště bude vystavěno dostatečně vysoké oplocení a na východní straně hřiště bude vybudováno ještě hřiště na streetball. Odhadnuté náklady jsou necelých 6 milionů korun. S pracemi se začne na podzim a hotovo by mělo být do konce července 2021.

Celkový projekt revitalizace hřiště ZS Jižní je zhruba za 15 milionů korun a jeho realizace je rozdělena do tří etap. Do budoucna se počítá s obnovou běžeckého oválu, výstavbou doskočiště pro skok daleký, sektoru pro vrh koulí i stavbou dětského hřiště pro děti, které chodí do zdejší mateřské školy.

V loňském roce dokončilo město na ZŠ Jižní rekonstrukci atria s celkovým statickým zajištěním budov školy za zhruba 16 milionů korun. V letošním roce byla vyměněna okna v tělocvičně a opravena střecha na vstupním pavilonu školy.