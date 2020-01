Základní umělecká škola v Novém Boru připravuje projekt Akademie pro seniory.

V jeho rámci by se za symbolickou částku mohli lidé starší 55 let učit hrát na hudební nástroj podle výběru, studovat herectví či se věnovat malování pod vedením zkušených pedagogů. ZUŠ nyní prostřednictvím ankety zjišťuje, zda by o takovou možnost měli novoborští senioři zájem. Zájemci si mohou anketní lístek vyzvednout přímo ve vestibulu ZUŠ od pondělí do pátku.