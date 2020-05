Občané Brniště rozhodnou o osudu Dohody o kompenzacích s těžařskou společností Kamenolom Brniště, která má aktuálně vyřízená potřebná povolení a zbývá jen závěrečné rozhodnutí Báňského úřadu. „Původně mělo místní referendum proběhnout 15. května. V jeho rámci se měli obyvatelé vyjádřit, zda jsou pro, aby obec Brniště jakkoli souhlasila nebo podporovala povolení a provádění těžby v dobývacím prostoru Luhov,“ řekl starosta obce Michal Vinš.

Loni v listopadu totiž zastupitelé Brniště rozhodli těsným poměrem hlasů 5:4 o tom, že obec obnovení těžby na kopci Tlustec podpoří. Podle nich nakonec převáží výhody nad nevýhodami, získají finanční kompenzace a pomůže jim to se stavbou obchvatu. „Ze zákona náleží obci 0,5 koruny za každou vytěženou tunu. To by ročně přineslo maximálně 420 000 korun do obecní pokladny. Současné zastupitelstvo však vyjednalo Dohodu, která stanoví podmínky pro obec výrazně lepší. Za tunu nyní zaplatíme 5 korun a dalších 300 tisíc korun jako každoroční paušální platbu bez ohledu na objem těžby. Do rozpočtu obce tak ročně odvedeme 4,5 milionu korun,“ vysvětlil spolumajitel společnosti Kamenolom Brniště Jiří Čech.

Proti rozhodnutí zastupitelstva se zvedla vlna odporu ze strany aktivistů, kteří začali podepisovat petiční archy. „Jde nám o to, aby občané měli možnost se svobodně vyjádřit, zda chtějí, aby obec s těžbou na Tlustci souhlasila a podporovala ji, či nikoli,“ uvedla tehdy zmocněnkyně přípravného výboru Lucie Kotrbatá. Jak připomněla, loni se v Brništi konalo několik shromáždění a akcí, kde místní většinou těžbu odmítali. „Nicméně většina zastupitelů neakceptuje názor občanů, naopak přijali souhlasné usnesení s těžbou, zatímco okolní obce dotčené těžbou se aktivně brání a snaží se těžbu zastavit “ doplnila.

I podle Libereckého kraje těžba ohrožuje obecné zájmy a nesouhlasí s ní ani řada obcí. „Těžba na Tlustci v plánovaném rozsahu a s ní související doprava poničí krajské silnice v širokém okolí. Brniště, ale i Jablonné v Podještědí či Velký Valtinov a Mimoň těžební práce negativně ovlivní, což je pro mě jako hejtmana naprosto nepřijatelné,“ řekl Martin Půta.

Jiří Čech zastává názor, že odpor má souvislost s negativními zkušenostmi z minulosti, kdy probíhaly komorové odstřely spjaté s prachem a nadměrnou dopravou. „Na Tlustci budeme pracovat metodou mechanicko-hydraulického skrývání, laicky řečeno odškrabávání, které obyvatelé v okolí ani nezaznamenají. Celý těžební a dopravní proces v krytém pásovém dopravníku je průběžně skrápěn vodou. Z pásu pak vytříděný kámen putuje rovnou do vagónů,“ popsal proces.