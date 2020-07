Před 120 lety se v zámecké kapli na Zákupech ženil následník císařského trůnu František Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou. Symbolicky na den přesně se zde pomyslné vlády ujal nový kastelán Vladimír Tregl, který na pozici vystřídal Petra Weisse. Ten byl kastelánem od roku 2013.

Právě za jeho působení se zámku zvedla návštěvnost o více jak sto procent na současných zhruba 33 tisíc návštěvníků, přibylo prohlídkových tras, rozšířila se spolupráce s městem či školou a odstartovaly velké projekty stavební obnovy.

„Dnes už bývalý zákupský kastelán dokázal, že se trochu opomíjený, a přitom nádherný zámek dostal opět do povědomí veřejnosti, za těch sedm let se zde vykonalo obrovské množství práce,“ komentuje změnu ve vedení zámku Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově (ÚPS), do jehož dikce zámek spadá. Weiss se nyní bude intenzivně připravovat na převzetí jiného objektu, a to ne ledajakého. Převzít by měl správu zámku v Litomyšli, který byl v roce 1999 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Se zákupským zámkem se loučí těmito slovy: „Na Zákupy budu vzpomínat jako na domov císaře Ferdinanda, kde to přímo dýchá atmosférou starého mocnářství. Jsem rád, že jsme v obrovském pracovním tempu stihli upravit tři prohlídkové trasy, pokladnu a že se podařilo spustit velké investiční akce. Poděkování patří všem kolegům a spolupracovníkům."

Novým kastelánem byl jmenován Vladimír Tregl, dlouholetý pracovník Národního památkového ústavu, který na objektech již jako student provázel, později se věnoval problematice restaurování, podílel se významnou měrou na reinstalaci mnoha prohlídkových tras či jednotlivých interiérů. Právě s ním jsou spojeny nové instalace na hradě Grabštejn, zámcích Hrubý Rohozec, Lemberk, Opočno, Litomyšl a také Zákupy. V závěru loňského roku se stal kurátorem výstavy připomínající rod Gallasů a Clam-Gallasů v Oblastní galerii v Liberci, je autorem či spoluautorem několika publikací.

Pro Zákupy zajišťoval veškerou agendu spojenou s restaurováním mobiliáře a výzdoby místností, ve spolupráci se správou zámku vytvářel nové prohlídkové trasy, vypomáhal jako pokladní a průvodce a podílel se na zajišťování kulturních akcí.

„Zákupský zámek se mi líbil již od dětství a dodnes jeho interiéry považuji za jedny z nejkrásnějších v republice. Svému předchůdci děkuji za práci, kterou pro zákupský zámek vykonal - v poslední době především za jeho podíl na přípravách velkých stavebních obnov, jimiž zámek v současné době prochází či které v dohledné době nastanou - mám na mysli opravu střechy na hlavní zámecké budově a opravu hospodářského dvora,“ hodnotí svého předchůdce nový kastelán.

Se zámkem v Zákupech má velké plány. Rád by ho ještě více otevřel návštěvníků. „A to nejen postupným rozšiřováním prohlídkových tras o nově opravené místnosti, ale i zavedením celoročního návštěvnického provozu. Novinky chystám i na poli kulturních akcí či svatebních obřadů. Větší péči chci dopřát i okolí zámku, zvláště parku, ale samozřejmě, to jsou mé plány a uvidíme, jak rychle se mi podaří je realizovat,“ dodává Tregl.