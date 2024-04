Historik Zdeněk Rydygr má bývalou secesní restauraci a hotel Orlík stále v paměti. „Osobně ještě pamatuji hotel Orlík v provozu s jeho nepřekonatelnými knedlíky,“ vybavil si.

Také Alena Stárková restauraci Orlík kdysi navštěvovala. „Do Orlíku jsem chodívala, ale potom jsem se odstěhovala. Sice jsem se zase vrátila, ale co s ním bylo mezi tím, nevím,“ zavzpomínala. Špatný stav ji překvapil, ale má pochopení. „Co naděláte, když na to není, tak na to není. Je plno potřebných věcí. Je to zkrátka těžké. Budova je to nádherná, ale když nejsou finance,“ pokrčila rameny.

Noční můrou zastupitelů bylo, aby se z budovy nestala ubytovna, proto ji raději před třemi lety za 6,5 milionu korun město zakoupilo. V současnosti hledají zastupitelé prostředky na jejich opravy. Pracovat se už na projektu však začalo.

„V současné době dokončujeme zaměření skutečného stavu celého objektu. Toto bude sloužit jako podklad pro další rozhodování, co s objektem dále a jeho následné využití,“ přiblížil starosta Zákup Radek Lípa, jak daleko už jsou.