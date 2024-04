Obyvatel Zákup Dominik Kubát je rád, že vedení městečka se k předělání náměstí rozhoupalo. „Náměstí by chtělo dát dohromady, už je v dezolátnějším stavu. Všechny tyto díry by se měly zacelit,“ ukázal prstem na rozpadající se povrch a podotkl: „Je dobře, že se do toho město pustí.“

Velkolepá rekonstrukce náměstí proběhne ve dvou etapách. Jako první přijde na řadu takzvaný malý projekt. Starosta Radek Lípa tomu pracovně říká projekt Malého náměstí. „Jedná se o ucelení jeho povrchu asfaltovým mikrokobercem. Různých povrchů tady máme hodně, tak bychom je chtěli nějakým způsobem sjednotit,“ vysvětlil starosta Zákup.

Poté přijde na řadu mobiliář. V jeho rámci se doplní odpadkové koše, lavičky, květináče atd. „Vyznačíme parkovací systém tak, aby bylo parkování na náměstí nějakým způsobem regulované,“ upřesnil Lípa.