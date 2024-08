Poznamenal, že minulý rok to bylo něco úplně jiného. „Vloni tady nebylo kam se postavit. Byly tady čtyři až pět řad aut . Dneska tady máte necelou jednu a na druhé straně také pár. Nerozumím proč,“ zakroutil hlavou.

Podle brigádníka na kase Miloslava Mareše se návštěvnost na koupališti v Zákupech nedá předpovědět. „Je to různé záleží na počasí. Jeden den bylo v červenci úplně plné parkoviště. Přemýšleli jsme, kam umístíme další automobily, ale jsou i dny, jako je dnes, že lidé nehodí, i když je teplo a někdy je dokonce úplně prázdno,“ poznamenal ve středu.

„Neřekl bych, že je méně návštěvníků. Hovoří tak i statistiky vstupného, které evidujeme,“ řekl. Posteskl si však, že pokulhává nabídka služeb subjektů, které jsou na pláži v nájmu. „Dlouhodobě mě trápí, že se ubytovaní nemají kde najíst. Město nedokáže sehnat nájemce, který by nabídl klasická jídla, obědy nebo třeba snídani,“ povzdechl si.

Přitom třeba manželka Petra Weinera každý den zhotovuje nabídkový jídelníček. „Ten se mění,“ poznamenal provozovatel občerstvení. Nalezneme na něm například grilovaný paprikový lusk se šopským salátem a křupavou bagetkou za 140 korun nebo grilovaný bůček v chlebu s hořčicí, křenem a okurkou za 125 Kč. Z nabídky dne se však do odpoledne zatím nic neprodalo. Na výdělek to letos moc není. „Je to spíše tak, že nula od nuly pojde,“ konstatoval.

Přesto v jeho stánku na odbyt jde nejvíce klobása. „Oblíbená je velká klobása XXL za 120 korun, ale porce je taková, že se z ní najedí dva. Ze studených si lidé dopřávají utopence. Ten stojí 60 korun a nakládaný hermelín pak 80 Kč. Z teplých jídel je to klasika, smažený sýr a hranolky máme za 155 korun,“ popsal chutě svých zákazníků. Půllitr Kozla u něj vyjde na 40 korun a za stejnou cenu je i malinovka.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Koupaliště v Zákupech.Václav Palkovský si dal u kiosku pouze pivo. S rodinou poobědvali v restauraci, která je umístěná nad koupalištěm. „Dávali jsme si stripsy s hranolky za 150 korun. Vloni tam bylo lepší menu. Koupit se dal například hovězí guláš a další klasická vařená jídla. Dneska je to slabší,“ poznamenal. I když s kvalitou byl spokojený, myslí si, že restaurace by měla nabízet jiný sortiment. „Člověk, když jde na oběd, tak očekává něco jiného,“ konstatoval.

V restauraci jdou nejvíc na odbyt langoše za 90 korun a děti si nejčastěji dopřávají hranolky za 50 Kč nebo krokety. „Gambrinus stojí 40 Kč, plzeň je za 55 a radegast dvanáctka za 45 korun,“ uvedla jedna ze spolumajitelek Radka Čechová. Restaurace dále nabízí točené prosecco, kdy se dá 1 dcl pořídit za 40 Kč. „Prosecco si lidé hodně dávají. Piva se prodávají přibližně stejně. Oblíbený birel stojí 40 korun půllitr,“ uvedla.

Skupinka návštěvníků z Havlíčkova Brodu a Počátek, která je ubytovaná v kempu, si v restauraci dala zatím pouze pivo a malou účast si nemůže vynachválit. „Líbí se nám tu a příští rok sem jedeme zase. Už máme zamluvené chatky. Nikde o tomto místě neříkejte, nebo sem budou chtít ostatní taky,“ smáli se muži. Na obědy chodí do restaurace umístěné pod místním zámkem. Zde se chystají ochutnat langoše.

Langoš si objednala také Klára Hušková ze Stráže pod Ralskem. I když žije nedaleko, toto koupaliště objevila teprve letos v létě. „Děti si daly langoše a jsou nadšení. Dále zmrzlinu, limču a kávu. Ta tu vždycky byla dobrá,“ řekla. Zavzpomínala, že dříve jezdili do Hamru na Jezeře, ale zde se jí líbí víc. „Je to příjemnější. Není tady taková koncentrace lidí. Hamr je také vhodný pro děti, ale oproti Zákupům, jsou tam davy. Zde je navíc tobogán. Ten to vyhrává,“ usmála se.

Pavlína Nováková ze Zelenče, která v Zákupech pobývala od soboty do soboty, je také nadmíru spokojená. „Dali jsme si hranolky a byly moc dobré. Ani jsme dlouho nečekali, a i ta cena 50 korun je v pořádku. K pití jsme měli kofolu. Dvě třetinky kofoly a dvoje hranolky za 180 korun, je na dnešní ceny úplně v pohodě,“ myslí si. Nadšená je i z výše vstupného. „Vstupné je velmi příjemné, 35 korun dospělý a 15 Kč děti. Divím se, že se jim to vůbec vyplatí,“ zapřemýšlela.

Jiří a Alena Uchytilovi přijeli z jižních Čech. V obci navštívili svého syna. Dali si jen nápoje, kávu a pivo. „Od té doby, co to předělali, tak je to dobré. Dva roky možná už tři jsou nové záchody. Je to vybagrované a každý rok se koupaliště vypouští. Musí se,“ uvedl syn Jiří. Letos se ještě na rozdíl od rodičů nekoupal, ale chválí si sprchu. „Sprcha je výhoda. Můžeme se opláchnout.“ Jeho matka jen poznamenala, že je studená.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Koupaliště v Zákupech.Jiří Bachan z Prostějova přijel původně k Máchovu jezeru. „Tam se nám nelíbilo, tak jezdíme okolo. Je tam špatná voda a všechno je předražené,“ řekl upřímně. V Zákupech se mu líbí především tobogán. „Na prvním místě je tobogán. Pláž je super a voda tak akorát. Pro děti je to ideální. Naleznete tu stín, travičku i písek. Vše, co potřebujete pro skvělou koupačku a je tu málo lidí,“ usmál se. Prozkoumat se chystá také další kouty Českolipska.

V areálu funguje i půjčovna paddle boardů. Manželka Zdeňka Bitaly si tak přivydělává vedle mateřské dovolené. Zájem o ně podléhá počasí. „Když je dobré počasí, tak si lidé půjčují, když je naopak ošklivo, tak třeba nepůjčíme ani jeden. Je to nárazové,“ uvedl mladý muž. Pronájem paddle boardu stojí 150 korun na hodinu.

Lidé mohou přijet i s karavany, v areálu jsou situované elektrické přípojky a vypouštět se dá i odpad z obytného přívěsu. „Tady za plotem stojí výpustka chemického záchodu. Je to v rámci ubytování,“ řekl pokladník. Umístění karavanu stojí 140 korun na noc plus dalších 50 Kč na osobu. Elektropřípojka pak vyjde na 120 korun. Za chatku zájemci zaplatí 1200 korun za noc plus každá další osoba za 60 Kč a velký stan stojí 70 korun na noc a dalších 50 Kč je vždy na osobu. Parkovné vyjde na 60 korun za celý den.

