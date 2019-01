Zákupy se do dvou let konečně dočkají obchvatu

Zákupy – Projekt je hotový, dotace schválená, stavební povolení vydané. K zahájení dlouho plánované výstavby obchvatu Zákup zbývá vybrat, kdo ji provede. Z centra města by tak do dvou let měla konečně zmizet veškerá tranzitní doprava. „Stavba začne na jaře příštího roku. Jedná se o předpokládaný termín, protože ještě není vybrán zhotovitel. Obchvat by měl být dokončen za dvě stavební sezony, tedy na konci roku 2020,“ řekl Deníku mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Radek Lípa | Foto: Deník/Jiří Jelínek

Kraj, který je investorem stavby, získal na zhruba kilometr a půl dlouhý obchvat dotaci z Evropské unie. Z Integrovaného regionálního operačního programu dostane na obchvat více než 57 milionů korun. „Na výstavbě severozápadního obchvatu se vedle kraje podílí i město Zákupy, které ze svého rozpočtu vyčlenilo více než dva miliony korun na zpracování projektové dokumentace,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Město také zaplatí výstavbu chodníku, kraj zafinancuje novou protihlukovou zeď, úpravu hráze rybníka nebo veřejné osvětlení. Obchvat Zákup má volnou cestu. Městu se podařilo získat klíčový pozemek Přečíst článek › Oba subjekty budou dodavatele na jednotlivé části projektu hledat společně. „To umožní lepší koordinaci celé stavby. Tento postup se nám osvědčil například při rekonstrukci silnice v Jilemnici nebo při výstavbě kruhové křižovatky ve Stráži pod Ralskem,“ dodal náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter. Výstavbu obchvatu začalo město řešit už před deseti lety. Postupně muselo vykoupit celou řadu pozemků. V roce 2013 přistoupilo na všechny požadavky vlastníka posledního pozemku a zbývalo už jen podepsat kupní smlouvu. „Před dvěma lety však majitel přestal komunikovat, a tak jsme museli přistoupit k vyvlastnění, což je proces, který je dlouhodobý,“ sdělil už dříve starosta Zákup Radek Lípa. Klíčový pozemek získalo město až letos v srpnu. K obchvatu v Zákupech zbývá poslední krok. Výstavbu zaplatí Liberecký kraj Přečíst článek › Nová silnice by měla ulevit hlavně ulicím Mimoňská, Borská a také náměstí Svobody. Právě tudy nyní vede jediná cesta, kterou se mohou kamiony dostat do průmyslové zóny v Nových Zákupech. Centrem, které spadá do městské památkové zóny, tak denně projede kolem 150 kamionů a nákladních aut denně. „Se zvýšenou dopravou jsou lidé vystaveni hluku, prašnosti a riziku dopravních nehod,“ podotkl Lípa. Budoucí obchvat odvede dopravu mimo obydlenou část a umožní bezpečnější a rychlejší propojení silnic II. třídy 262 a 268. Nový úsek povede z velké části po staré silnici vedoucí okolo areálu místního zámku, která vznikla v místech bývalé drážní vlečky. Je ovšem potřeba zhruba třímetrovou cestu podstatně rozšířit. Součástí stavby bude také protihluková zeď, odvodnění a úpravy příkopů, ale také chodník v místě napojení obchvatu v Nádražní ulici s přechodem pro chodce a ochranným ostrůvkem. Ministr přijel obhlédnout obchvat Lípy. Stále platí začátek stavby v roce 2020 Přečíst článek ›

Autor: Petra Hámová