Doposud měl celoroční provoz v Libereckém kraji zámek Sychrov, nyní se k němu premiérově připojí malý kousek císařské Vídně na severu Čech. Zámek v Zákupech tak obohatil hrstku památek, které lze navštívit po celý rok.

Nápad se zrodil v hlavě zákupského kastelána Vladimíra Tregla. Loni jeho realizaci narušila epidemie koronaviru. „Zákupy mají výhodu v tom, že leží přímo ve městě a silnice vedoucí k zámku se v zimě udržují. Po prohlídce se mohou návštěvníci ohřát v restauraci,“ osvětlil důvody, proč se rozhodl zpřístupnit památku i v zimě.

Zájemci během prohlídky zimního okruhu nahlédnou do všech tří podlaží zámku. Ve druhém patře se jim naskytne pohled na interiéry západního křídla, v nichž se seznámí s významnými majiteli Zákup. V prvním patře bude k vidění zámecká kaple a prvorepublikový byt lesního rady Josefa Mati a prohlídka skončí návštěvou zámecké kuchyně v přízemí. „Prostě takový průřez historií zákupského zámku, ode všeho něco. Je to přibližně dvacet místností,“ upřesnil Tregl s tím, že prohlídka zabere necelou hodinu. Doporučuje také se pořádně obléknout, kolikrát je ve vychladlých interiérech větší zima než venku.

Zároveň se blíží nejkrásnější období roku a s tím spojená adventní výzdoba a akce s vánoční atmosférou. „Pokud v druhé polovině listopadu nebude nic nasvědčovat tomu, že nám nařídí zámek uzavřít, pak hned začneme vánoční výzdobu interiérů připravovat,“ nastínil plány kastelán.

To na Sychrově museli už druhý rok po sobě přistoupit ke zrušení tradičních adventních trhů spojených s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Na Liberecku patřily k nejnavštěvovanějším akcím, během víkendu na ně dorazilo až deset tisíc lidí. „Nebyli bychom schopní zajistit rozestupy a všechna vládní nařízení. Navíc to kouzlo trhů spočívá i v tom, že jsou stánky hned vedle sebe, takže vytváří příjemnou atmosféru a návštěvníci si mohou vybrat z pestré nabídky zboží,“ podotkla mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

O žádné alternativě neuvažovali, jelikož trhy už mají svou tradici a lidé si zvykli na jejich podobu. „Pokud to situace umožní, určitě uspořádáme některé adventní akce, například na Grabštejně. Zájemcům doporučuji sledovat náš web, tam se dozví aktuální informace,“ dodala Bidlasová.

Zákupský zámek je od začátku listopadu až do konce března zámek otevřen od úterý do neděle. Od 21. prosince do 2. ledna 2022 bude zavřený. Prohlídky odchází dvakrát za den, a to v 11 a 13 hodin.