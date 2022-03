Ve městě Zákupy žije poměrně dost obyvatel ukrajinské národnosti a volyňští Češi. I proto sem krátce po vypuknutí ruské invaze přišli ukrajinští uprchlíci, kteří našli provizorní bydlení ve školní ubytovně. Následně se podařilo během čtyř dnů najít alternativu a městské nebytové prostory předělat na ubytování s novou kuchyňkou. Nyní zde bydlí tři maminky a devět dětí, poslední volný pokoj je určený pro dvě ženy a dvě děti. „Chceme jim poskytnout dlouhodobé ubytování. Aby současní i budoucí uprchlíci věděli, že tady mohou zůstat tak dlouho, dokud budou potřebovat, a neskončí za měsíc na ulici,“ zdůraznil zákupský starosta Radek Lípa. Pro uprchlíky předělávají i další nebytové prostory ve vlastnictví města a starosta je v kontaktu s majitelem soukromé ubytovny, kde by jedno patro mohlo posloužit volyňským Čechům, kteří by měli dorazit během čtrnácti dnů.

„Na prvotní pomoc jsme připraveni a můžeme jim díky vyhlášené sbírce poskytnout životní základ, než si vyřeší příspěvky a registrace,“ dodal Lípa.

Do okamžité pomoci se zapojila i obyvatelka Zákup Maryna Popadynecová, která se přestěhovala do Čech jako desetiletá spolu s maminkou a mladším bratrem přibližně před třinácti lety. Jak se sama svěřila, v prvotním okamžiku po vypuknutí konfliktu volala příbuzným, zda jsou v pořádku a s čím potřebují pomoci. „Těm, kteří chtěli odejít, jsme zajistili dopravu do Zákup či Mladé Boleslavi. Naopak pro ty, kteří chtěli zůstat, jsme začali shánět potřebné věci,“ řekla Maryna, která zůstává v kontaktu jak se svými příbuznými, tak i s uprchlíky v Zákupech. Slouží jako spojka i díky tomu, že mezi nimi není jazyková bariéra. „Když něco potřebují, zavolají mi a já se to následně snažím zařídit. Teď například řešíme jejich pracovní povolení,“ doplnila. Jelikož ženy přišly v první vlně, dokázaly se už více zapojit do normálního života. „Nabídly pomoc s budoucí ukrajinskou školkou,“ upřesnila Maryna. Jelikož kapacita ve školce je vyčerpaná, mělo by vzniknout mateřské centrum, kam by docházely pouze ukrajinské děti. „Aktuálně připravujeme prostory,“ podotkl starosta Lípa.

V České Lípě našlo nejvíce ukrajinských uprchlíků domov v tzv. hotelu Lípa, který je součástí učiliště v ulici 28. října. Ubytovací kapacity chystá i přímo město, a to v Domě s pečovatelskou službou na Ladech. „Děti jsou už zapsány jak v mateřských, tak základních školách, ale zatím se jedná o jednotlivce,“ sdělila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Nadále běží sbírka humanitární a materiální pomoci v Havlíčkově ulici.

V Novém Boru téměř tři desítky ukrajinských uprchlíků bydlí na internátu místní Vyšší odborné školy sklářská a Střední školy Nový Bor. Jedna rodina našla domov v nedávno zrekonstruované garsoniéře v Městském divadle, zbývající váleční uprchlíci zatím žijí v soukromých domácnostech. „S největší pravděpodobností přijede dalších zhruba pět desítek lidí. Máme pro ně připravené ubytování v ubytovně při Základní škole U Lesa,“ nastínila situaci mluvčí města Radmila Pokorná.

K docházce do školských zařízení jsou zapsané pouze tři děti. Další děti navštěvují volnočasovou skupinu v místním Domě dětí a mládeže Smetanka, kde se učí češtinu a seznamují se s městem. Část se jich dokonce zapojila do některých běžných kroužků v odpoledních hodinách, mají tak kontakt s vrstevníky. „Skupinu jsme zřídili proto, aby se děti co nejdříve adaptovaly, ale také aby jejich maminky získaly čas a prostor k vyřizování nejrůznějších administrativních záležitostí a také chvilku na oddech. Nicméně tu s dětmi často zůstávají, učí se tak společně a vedle toho využívají služeb tlumočnice při vyřizování dokumentů,“ informovala mluvčí s tím, že pomáhají i místní neziskové organizace jako Rodina v centru.

V Boru nadále běží humanitární a materiální sbírka, která už pomohla válečným uprchlíkům v Kuřívodech či ubytovaným uprchlíkům v Poslově mlýně. Lidé mohou nadále do Turistického informačního centra nosit předměty osobní hygieny, trvanlivé potraviny pro děti a dospělé, ale i postele, matrace, polštáře, peřiny, povlečení. Zapotřebí jsou funkční ledničky, vysavače, pračky, nádobí, nábytek ve vhodném stavu k použití. Zároveň 31. března proběhne v Paláci Akropolis v Praze vystoupení Tam Tam Batucada – Buby pro mír a výtěžek poputuje na podporu ukrajinských rodin, které našly azyl v Novém Boru.

Výběr, kolik v jakém městě bydlí uprchlíků

Doksy: 402

Česká Lípa: 370

Nový Bor: 71

Stráž pod Ralskem: 52

Zákupy: 42

Mimoň: 21

Svor: 12

Data ministerstva vnitra k 17. březnu 2022