Kvůli nové expozici se přišla podívat také zaměstnankyně Národního památkového ústavu Barbora Vágnerová. Ta přijela do Zákup už ve středu na jinou akci, a tak si pobyt prodloužila, aby se mohla zúčastnit prohlídky. „Bylo to hezké a hodně rozsáhlé. Vůbec jsme nečekali, že bude takhle dlouhá,“ řekla mladá žena.

„Já jsem na tuhle akci čekala. Chtěli jsme se sem podívat už před lety a teď je to nově otevřené s novými expozicemi,“ doplnila ho manželka Eliška Hvězdová.

Manželé Hvězdovi se vydali ve čtvrtek do zákupského zámku až z Vysokého Veselí. „Prohlídka byla záživná, líbila se mi. Je to otevření sezóny. Už se alespoň některé památky naučily na Velikonoce otevřít. Před pěti lety jsme stáli před neprodyšně uzavřenou nemovitostí, což se už mění a velice se mi to líbí,“ uvedl Petr Hvězda a přiznal, že ač obvykle spíše vyhledává temná lesní zákoutí, tak památky jsou jeho vášeň. „Je to odreagování,“ zalebedil si bývalý profesionální řidič.

Zámek v Zákupech je přístupný celoročně, patří tedy mezi hrstku hradů a zámků v Česku, který si mohou návštěvníci prohlédnout i v období, kdy je většina památek uzavřená.

„Zimní prohlídkový okruh by měl v budoucnu zahrnovat místnosti v prvním patře zámku, kde v době, kdy Zákupy sloužily jako letní sídlo císařské rodiny, bydleli dvořané, to znamená šlechta, která obklopovala císaře a císařovnu,“ vysvětlil kastelán Vladimír Tregl a dodal, že tyto místnosti v prvním patře nebyly doposud nikdy přístupné a sloužily jako depozitáře.

Ty nyní postupně ruší a obnovují původní výzdobu místností z 19. století, jako jsou například malované stropy, výmalby na stěnách, kachlová kamna a parketové podlahy.

„A samozřejmě restaurujeme i vybavení, nábytek, obrazy a snažíme se tyto prostory uvést do podoby, jak přibližně mohly vypadat v polovině 19. století, když tady bydlela právě ta šlechta, která obklopovala císaře a císařovnu,“ popsal průběh prací kastelán.

V tuto chvíli jsou v rámci prvního patra nově zpřístupněné tři místnosti. Dvě jsou zařízené jako apartmá Terezie z Fürstenbergu, což byla hofmistryně císařovny Marie Anny Karolíny, manželky Ferdinanda Dobrotivého.

„Ferdinand Dobrotivý byl právě ten habsburský panovník, který si Zákupy zvolil za letní sídlo a pobýval zde z našich vladařů jako první. Ta zbylá třetí místnost je nazvána Kardinálský pokoj. A to proto, že císař a císařovna byli velmi pobožní a často je tady navštěvovali i vysoce postavení církevní hodnostáři,“ vysvětlil mladý muž.

Současně připomněl, že sem třeba často jezdil i olomoucký arcibiskup a kardinál Bedřich z Fürstenbergu.

Otevření těchto tří místností bylo první velkou akcí v rámci projektu „Po stopách šlechtických rodů“ v roce 2024, na nějž připadá tzv. Habsburský rok. Tento projekt trvá již několik let. Poprvé to bylo v roce 2011, tento rok byl věnován rodu Rožmberků. A tak se postupně pokračovalo. Vystřídaly se různé šlechtické rody, jako například Pernštejnové. Rok 2024 je tedy zasvěcený rodu Habsburků.

„Tím, že zámek Zákupy patřil panovnické rodině Habsburků, sloužil císařské rodině jako letní sídlo, tak jsme se pochopitelně do tohoto projektu zapojili,“ vysvětlil kastelán a doplnil, že třemi nejvýznamnějšími objekty v republice, které v rámci něj budou letos pořádat různé kulturní akce a jiné aktivity na téma panovnické rodiny, jsou kromě zámku Zákupy ještě zámek Ploskovice a Konopiště.

Právě tam odstartoval v úterý 26. března Habsburský rok. „Slavnostní otevření těchto expozic se odehrálo hned následující den, takže pro nás je to vlastně obohacení prohlídkové trasy a zároveň jedna z nejvýznamnějších akcí toho letošního, takzvaného Habsburského roku, který pořádá Národní památkový ústav,“ podotkl Tregl.

Uvedl, že si zámek bude připomínat nejrůznější výročí významných členů panovnické rodiny Habsburků, například v letošním roce to bude 140 let od úmrtí císařovny Marie Anny Karolíny, což byla manželka Ferdinanda Dobrotivého, 160 let od narození korunní princezny Štěpánky. Ta byla manželkou následníka trůnu korunního prince Rudolfa. Rudolf byl jediný syn Františka Josefa I. a Sissi. „Ti všichni pobývali zde na zámku, takže si je připomeneme třeba kostýmovanými prohlídkami a samozřejmě si připomeneme i samotné majitele, protože těmi majiteli byli habsburští císaři,“ uvedl Tregl.

Ale návštěvníci se v Zákupech budou moci setkat i s Františkem Josefem I., což byl zdejší majitel zámku v letech 1875 až 1916. Naposledy byl v Zákupech v roce 1899. „Takže letos to je taky pěkné výročí 125 let od poslední návštěvy tohoto nejdéle vládnoucího českého krále,“ usmál se.

V hledáčku zájmu se ocitnou také nejznámější svatebčané, kteří se na zámku vzali. „To je následník trůnu František Ferdinand dʼEste a Žofie Chotková. Svatbu měli prvního července roku 1900 v naší zámecké kapli. A na letošek připadá 110 výročí od jejich tragické smrti, protože byli oba zavražděni při atentátu v Sarajevu, což rozpoutalo první světovou válku,“ připomněl historik.

Vzpomínka na ně proběhne opět kostýmovanou prohlídkou.

V letošním roce si připomínáme ještě jedno veliké výročí. Je to 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. „A my tady na zámku máme klavír, na který Bedřich Smetana hrával Ferdinandovi Dobrotivému,“ pochlubil se.

Kromě Smetany tu muzicíroval například i Jan Nepomuk Škroup, což byl bratr známějšího Františka Škroupa. „Všichni si z hodin dějepisu pamatujeme, že František Škroup složil hudbu k písni Kde domov můj, což je dneska naše státní hymna,“ řekl hrdě kastelán. Tyto hudebníky připomenou například varhanní koncerty v zámecké kapli.

Přesné termíny kostýmovaných okruhů se zájemci postupně dozví na webových stránkách zámku nebo na jeho facebookovém profilu. Probíhat budou od května do září a na každý měsíc se s některou počítá. Kastelán jen upozorňuje, že je o tyto akce velký zájem.

„Doporučuji si na tyto kostýmní prohlídky koupit vstupenku s předstihem on-line, protože jsou téměř vždy s předstihem vyprodány,“ řekl a upozornil.