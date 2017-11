Zámecký medvěd si po sezoně odfrkne. Když mrzne, zaleze

Zákupy - Brzy oslaví pětadvacáté narozeniny a po hlavní sezoně si vždy nahlas odfrkne. Řeč je o hnědém medvědovi Medoušovi, který žije na státním zámku v Zákupech.

Méďa už neodmyslitelně patří k symbolům památky, i když ho návštěvníci občas vyhlížejí v zámeckém příkopu marně.

Podle místního kastelána je ale Medouš pěkné číslo, na návštěvníky neváhá syčet nebo vyplazovat jazyk. „On pozná čichem, že je tady v létě velká kumulace lidí, když skončí sezona, tak si vyloženě odfrkne. V létě se rád koupe ve venkovním bazénku. Pro zpestření mu schováváme jablíčka, nebo mu je naházíme do bazénku a on je vytahuje ven,“ říká zákupský kastelán Petr Weiss, který o medvěda pečuje. V současném období si Medouš dělá zásoby na zimu a sní toho opravdu hodně. „I když přes zimu nespí, připravuje se na ni a střádá si energii. Když hodně mrzne, tak třeba celý týden nevyleze,“ říká Weiss.

ZE ZOO NA ZÁMEK

Prvním medvědem na zámku v Zákupech byl Michal, který byl zabaven soukromníkovi, jenž péči o zvíře nezvládal. „Muzeum v České Lípě pro umístění medvěda tedy vybralo právě zdejší zámek, kde se nejdříve udělalo provizorní prostranství a později se přidaly bezpečnostní prvky jako je elektrický ohradník a tak podobně,“ vzpomíná Weiss.

Medoušek se narodil 6. ledna roku 1992 na jihu Čech v ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Jako medvídě utrpěl zranění, kvůli kterému ho museli odstavit od medvědí rodiny. A nový domov našel rovněž v Zákupech. „Medvěd Michal začal později trpět zdravotními problémy a měl pohybové potíže. V roce 2007 musel být uspán,“ dodává kastelán.

Péče o velkého medvěda není vůbec jednoduchá záležitost. Zámek musí mít povolení od hygieniků a musí mít pro zvíře zajištěnou veterinární pohotovost. „Je to jako u domácího mazlíčka. Jsou předepsaná očkování, musí se například odčervovat. Veterinář ho navštěvuje několikrát do roka,“ sděluje Weiss. Jak poznamenal, pětadvacetiletý medvěd Medouš zatím nemá žádné zdravotní problémy a jeho věk je úctyhodný. Ve volné přírodě se tito medvědi dožívají přibližně 25 let. V zajetí by to mohlo být i jednou tolik.

Důležitá je však i pestrá strava. „Nejradši má jablíčka, ta na jídelníčku nesmí chybět. Vaříme mu těstoviny s ovesnými vločkami a dostává taky psí granule, které obsahují maso a vše důležité. Také mu sušíme chleba, který se poté namáčí. To když uděláme špatně, tak to po nás předělává, namáčí ho do misky s vodou, nebo do venkovního bazénku,“ popisuje kastelán. Na něj i ostatní zaměstnance zámku je medvěd zvyklý a pozná je po čichu. „Ale rozhodně ho nechodím drbat za uchem. Pořád je to divoké zvíře. S ohledem na jeho zdraví není možné, stejně jako v ZOO, aby jej návštěvníci sami čímkoliv krmili,“ dodává Petr Weiss.