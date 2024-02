Zdenka Nováková z Mimoně, která se zrovna při návštěvě reportérky Deníku procházela zámeckým parkem, si myslí, že jde o krásnou zeleň uprostřed města, ale málo využitou. „Jen občas se tam pořádají různé akce,“ povzdechla si.

Současně připomněla, že v minulosti už nějaké úpravy parku proběhly. „Asi 10 let zpátky se revitalizoval. Jde především o to, aby se dal lépe využít a s tím nový územní plán počítá. Mělo by tam být víc herních možností pro děti,“ zamyslela se.

Mimoňský zámecký park je dnes městským, protože mimoňský zámek byl roku 1985 zbořen. Rozsáhlý, dobře udržovaný park, leží poblíž středu města, protéká jím řeka Ploučnice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jaký poklad Mimoň má, už místní pomalu pozapomněli. „Že je to romantický park jsme všichni věděli, ale že je v asijské mstylu, to ne,“ přiznal sám mimoňský starosta Petr Král a vysvětlil, že to bylo poprvé, kdy viděl, že památkáři proti představenému konceptu revitalizace nenamítali zhola nic.