V neděli tu otevře infocentrum a Muzeum Čtyřlístku. Na začátku ledna se přidá knihovna a v červnu přivítá první návštěvníky prohlídkový okruh. Rozsáhlá rekonstrukce, zatím zhruba třetiny zámku, stála bezmála 90 milionů korun.

„Tento den se navždy zapíše do historie města, neboť se poprvé v dějinách zámku otevírá široké veřejnosti a stane se tak opravdovým srdcem a pýchou města,“ říká starostka Doks Eva Burešová.

Jednoduchá cesta k tomu ale nevedla. Dlouhá vyjednávání o převodu valdštejnského zámku doprovázely kritické hlasy řady místních, kteří poukazovali na to, že zámek bude pro město zátěží. Památka se stala tématem číslo jedna v komunálních volbách v roce 2014, jejichž součástí byla i anketa, ve které měli lidé rozhodnout, zda zámek převzít, či nikoli. Většina hlasujících dala nakonec plánům zelenou. „Byla to velká podpora a impulz pustit se do toho. Troufám si říct, že to dopadlo dobře,“ dodává starostka.

Stejně jako podpora občanů byl důležitý rok 2016. Tehdy Doksy společně s německým městem Bad Muskau získaly tučnou dotaci z Evropské unie a k Máchovu jezeru zamířilo na opravy zámku 41 milionů korun. Další dotace pomohly s vybudováním dvou výtahů, opravou střechy i obnovou vegetace v zámeckém parku. Celkový účet se zatím pohybuje kolem 89 milionů korun, 51 milionů pokryly dotace.

Seznámit se s výsledkem téměř dvouletých oprav budou moci lidé poprvé v neděli. Uvidí 14 zrekonstruovaných místností budoucího prohlídkového okruhu, které ještě čekají na vybavení, nové informační centrum se dvěma galeriemi i první patro východního křídla, kde našla zázemí knihovna.

Svůj nový domov našlo v zámeckém areálu i Muzeum Čtyřlístku, které od roku 2011 sídlilo v původních prostorách knihovny. Tím se splnil sen autorů slavného komiksu, manželů Lucie a Jaroslava Němečkových. Místní kraj si zamilovali už v mládí, kdy si nedaleko Doks pořídili stavení, a právě sem umístili příběhy kreslených hrdinů. Doksy překřtili na Třeskoprsky, hrad Bezděz na Bezzub a Máchovo jezero znají čtenáři jako rybník Blaťák. Pro muzeum dostali v zámku velkorysé prostory. Otevřená je zatím jedna velká místnost, další čtyři na rekonstrukci čekají.

Čtyřlístek letos slaví 50 let

„Máme v plánu každý rok otevřít jednu novou. Bude tu strašidelný les, Myšpulínova laboratoř nebo Fifinčina kuchyň,“ vypráví Lucie Němečková. Nové prostory jsou dárkem k letošnímu 50. výročí Čtyřlístku a návštěvníci tu kromě jiného uvidí i kompletní sbírku komiksů, kterou město loni zakoupilo. Muzeum bude otevřené i mezi svátky. „Byl to opravdu můj velký sen. Nejen, aby v zámku bylo muzeum Čtyřlístku, ale aby tu fungovalo kulturní centrum. Když je ve městě něco takového, lidi to sbližuje. A to je v dnešní době nutné,“ podotýká Němečková.

Zámek ze 16. století byl barokně přestavěn a rozšířen rodem Valdštejnů, kteří jej vlastnili do roku 1945. Na počátku 20. století jej zmodernizovali, neboť si ho vybrali za své rodinné sídlo. Po 2. světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a Valdštejnové museli odejít ze země. Zámek poté vlastnilo ministerstvo obrany, které sem umístilo vojenské výzkumné středisko. V letech 1963 – 2012 zde sídlilo zemědělské učiliště s internátem.