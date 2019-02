Doksy - Architekti představili první verzi studie o budoucím využití zámku v Doksech. Město nyní začne shánět peníze na nákladné opravy.

Návštěvníkům se dokský zámek poprvé otevřel loni v říjnu. Ale jen na jeden den. | Foto: Deník/Petra Hámová

Studie využitelnosti valdštejnského zámku v Doksech je na světě. Historický objekt v samém centru města bude podle dokumentu sloužit turistům i místním.

Zastupitelé na svém zasedání minulý týden předpokládané využití zámku schválili. Podle studie, za kterou město zaplatilo skoro 190 tisíc korun a která se zabývá pouze historickou budovou, bude v hlavní a východní části zámku informační centrum, knihovna, prohlídková trasa, muzeum Čtyřlístku, klubovny nebo zázemí pro správce. Celé západní křídlo pak zůstane pro případné komerční využití.

Zkusí Norské fondy

„Jedná se pouze o návrh, ne konečné rozhodnutí. Architekt bude tuto variantu dále ve studii rozpracovávat a ta bude předložena zpět na jednání zastupitelstva města. Poslední projednání studie je naplánováno nejpozději na červnové jednání zastupitelstva," řekla Deníku starostka Doks Eva Burešová.

Zastupitelé byli také seznámeni s možností čerpat dotace na rekonstrukci zámku z Norských fondů. „Výzva na podání žádostí do Norských fondů by měla být vyhlášena v měsíci březnu," tvrdí Burešová. Za peníze z dotace by se podle ní vyčistila půda, opravily poškozené krovy a okna či rekonstruovala terasa východního křídla. To vše by podle starostky mohlo stát asi 11 milionů korun.

CESTA DOKS K ZÁMKU Město Doksy s Libereckým krajem uzavřelo na podzim 2013 nájemní smlouvu na 10 letna budovu zámku včetně parku; nájemní smlouva byla následně upravena dodatkem na 12 let.

Město s krajem také uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí darovací na zbývající budovya část zámeckého parku, který nyní využívá SŠ Lužická; jejím předmětem je, že kraj v září 2014 bezúplatně předá budovy a část areálu městu.

Doksy se zavazují toto bezúplatně převzít za předpokladu, že do té doby proběhne bezúplatný převod zámku a hlavní části parku.

„Jedná se však o opravdu předběžná čísla. Zastupitelstvo vyjádřilo vůli se Norskými fondy zabývat, to je pro nás první krok," tvrdí Burešová. „Projektová dokumentace bude důležitým podkladem pro vyčíslení jak realizačních, tak poté provozních nákladů. Na projekty budeme zkoušet žádat o dotaci i v jiných dotačních titulech," dodává.

Město už rovněž zažádalo o dotaci z Operačního programu životní prostředí na první etapu revitalizace zámeckého parku. „První etapa se odhaduje na 2,4 milionu korun, spolu s druhou etapou, kterou bychom případně podali do Norských fondů, se náklady na revitalizaci parku odhadují na zhruba 4 miliony," říká starostka.

Na tahu je kraj

Zatímco v Doksech horečně plánují co se zámkem, objekt je stále majetkem Libereckého kraje. O bezúplatném převodu na město Doksy se má jednat až na červnovém krajském zastupitelstvu. „Toto jednání pro nás bude zásadní. Protože vůle našich zastupitelů již byla oficiálně vyjádřena, ale společná vůle zastupitelů kraje oficiálně nikoliv," tvrdí Burešová.

Pokud by krajští zastupitelé převod neschválili, existuje podle starostky dohoda, že kraj městu proplatí náklady, které se správou této kulturní památky vznikly. Ty už přesáhly půl milionu korun.

Co by mohli vidět turisté?Doksy - Pokud se dokský zámek, jenž založil Jan z Vartenberka a jehož nejslavnějším majitelem byl Albrecht z Valdštejna, někdy otevře veřejnosti, turisté se mohou těšit například na takzvaný grafický kabinet, který je teď v depozitáři zákupského zámku.

„Kabinet se nacházel v druhém patře našeho zámku hned vedle chodby do zámecké kaple. Získali jsme od památkářů příslib, že se vrátí na své původní místo," řekla Deníku starostka Eva Burešová.

Historické grafické listy v jednotné panelové montáži, které kdysi zdobily jeden ze salonů, by se mohly vrátit jen proto, že v zámku už pomalu mizí příčky, které v místnostech vyrostly při budování internátu.

Další předměty z mobiliáře dokského zámku jsou k vidění například na zámku v Duchově nebo jsou uloženy v depozitářích zámků Kozel a Mnichovo Hradiště. Některé z nich by se mohly do Doks navrátit. „Jsme přesvědčeni, že budeme mít co ukázat," tvrdí Burešová.