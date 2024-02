„Nejdřív tady byl výzkumný ústav, pak domov dětí rodičů, kteří pracovali v cizině a poté ho vlastnila univerzita a byli tu studenti různých národností. Učili se česky. I Mireček v Básnících říká, jak tu studoval češtinu,“ usmívá se Skalická při vzpomínce na slavnou filmovou postavu.

Po požáru už historická budova jen chátrala. Nakonec byla včetně více než 7 hektarů pozemků, hospodářského dvora, domu správce a skleníků, několik měsíců na prodej. To se ale změnilo. O zastavení prodeje rozhodl Akademický senát Univerzity Karlovy 19. ledna hlasováním.

Zámek Zahrádky (dříve Nový zámek, nebo též Nový Vítkovec, německy Neuschloss) je zámek v obci Zahrádky na Českolipsku. Zámecká stavba byla postavena po roce 1547 rodem Vartenberků. V pobělohorských konfiskacích jej získal Albrecht z Valdštejna, který realizoval stavební úpravy ve slohu raného baroka a začlenil statek do svého Frýdlantského vévodství. Sňatkem jeho dcery přešlo panství do majetku Kouniců a hlavním sídlem české linie Kouniců byl zámek až do 20. století. Ve druhé polovině 18. století došlo k výrazné stavební úpravě. Po vymření české větve Kouniců přešel zámek dědictvím na další spřízněné rodiny a v roce 1945 byl jako německý majetek zestátněn na základě Benešových dekretů. K zámku přiléhá zachovalý zámecký park a navazující údolí Pekla, dnes národní přírodní památky Peklo. V lednu 2003 zámek vyhořel, jeho současným majitelem je Univerzita Karlova. Zámek je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky. Zdroj: Wikipedie

Mluvčí vzdělávací instituce Václav Hájek pro Deník uvedl, že vedení univerzity bude nyní hledat možné varianty využití areálu.

„V této chvíli neuvažujeme o jeho prodeji po částech. Univerzita vstoupila do jednání s obcí Zahrádky a s Libereckým krajem ohledně možné spolupráce při využívání a správě,“ sdělil Hájek.

Zatímco podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly žádné jednání zatím neproběhlo a nebylo ani svolané, v obci Zahrádky už s univerzitou hovořili.

„Počátkem února jsme měli informační schůzku s Martinem Baxou, ministrem kultury a Milenou Králíčkovou, rektorkou Karlovy univerzity, kde jsme jednali o budoucím využití zámeckého parku. Chtěli jsme znát pohled obou institucí na opravu nebo nové využití zámku,“ říká starosta obce Martin Macho a dodává, že sice nevzešlo žádné stanovisko, ale z přístupu rektorky má dobrý pocit.

To, že zámek zůstane v rukou univerzity Jitka Skalická vítá. „Je to jedině dobře,“ podotýká a její muž vyslovuje dotaz, který je nasnadě: „Teď je ještě otázka, kdo si to vezme za své. Ideální by bylo, kdyby to měl kraj a umístil sem nějaký hotel,“ ukazuje na přilehlou budovu, v jejíž zadní části bývala konírna. „A v téhle čtyřce, kdyby měla obec například byty, zdravotní středisko nebo jiné služby. Ale vše záleží na penězích,“ uvědomuje si.

Starosta Macho považuje za základ opravu oranžerie v areálu zámecké zahrady a dům zahradníka. To jsou dle něj projekty, které nemohou nějak zásadně zatížit rozpočet univerzity, ale jsou dobrým signálem, že má vysoká škola zájem s areálem něco dělat.

„Doufáme, že je to nový start pro komunikaci s Karlovou univerzitou, kde bychom, pokud nás o to požádají, převzali část parku. Poněvadž náklady na jeho údržbu nejsou malé. Rádi bychom jim pomohli výměnou, zato, že park bude k dispozici pro naše občany a pro širokou veřejnost. Máme zájem tu nadále pořádat v omezeném množství kulturní akce, tak aby nerušily naše občany,“ říká muž ve vedení malebné obce.

To, že už zámek není na prodej, je z velké části jeho zásluha. Před půl rokem se dozvěděl, že je zámek inzerován, proto neprodleně informoval zastupitelstvo. Vznikl tým pod vedením zastupitele Aleše Černína, jeho členy byli ale i občané Zahrádek, kterým osud dominanty není lhostejný.

„Snažili jsme se získávat co nejvíce poznatků a zároveň lidí, kteří mají stejný pohled na věc jako my. To znamená neprodávat rodinné stříbro univerzity, ale spíš se snažit najít cestu k jeho obnově,“ vysvětluje starosta Martin Macho.

V obci prý vládla obava, aby zde nevznikl brownfield, tedy zanedbaný prostor a obec se nemohla podílet na osudu této památky. Zahrádky totiž nedisponují dostatek prostředků na koupi zámku.

