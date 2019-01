Žandov /SERIÁL ZA TAJEMSTVÍM ČESKOLIPSKA – DÍL 4./ - Následující událost se stala v roce 1993. Popsány jí byly stohy papírů bez jakéhokoliv vysvětlení. Bohužel, Vladislav Hohenkreuz, který byl účastníkem této nezvyklé příhody, neví, kdy přesně se stala.

Nelze tak událost zařadit ani datem ani časově. Jak sám říká: „Jelikož se rád pídím po dobách již dávno minulých v mém okolí, narazil jsem na jméno Ratzowelle - Rachvala, což byla jakási tvrz, jež stávala kdesi v místech dnešních lesů a rybníka, asi tři kilometry severně od Žandova.“



Místa, kudy šel, zná velmi dobře, ale při procházce se objevilo místo, které prozkoumané neměl, a tak se tam zašel podívat. Došel k jinému skalisku po levé straně.

„Překročil jsem jeden z balvanů a otevřela se přede mnou malá planina, ohraničená po pravé straně pěti duby. Ta planina byla zcela čistá, bez větví, kamenů nebo listí. Uprostřed nádherně zachovalá, kamenem dlážděná pěšina a zcela čistá, jakoby ji někdo důkladně zametl,“ popisuje tehdejší zážitek Hohenkreuz.

Kamennou bránu neotevřel

Došel na pěšinu a otočil se na skálu. „V ten moment jsem nevěřil vlastním očím. Objevila se přede mnou kamenná brána, či spíše kamenná vrata a zmíněná pěšina vedla do jejich středu. Ona vrata byla porostlá jemným mechem, na který jsem dlaní sahal. V naznačené mezeře byl cítit proudící studený vzduch, jak jsem se přesvědčil.“ Bránu neotevřel, neměla žádná madla, a tak odešel s tím, že se sem vrátí. Kdykoliv se do těchto míst vrátil, už se zážitek neopakoval.

Zde se nabízí několik možných vysvětlení. Možnost změněného stavu vědomí přítomného, nebo možnost změny času a prostoru. Do začátku dvacátého století bylo cestování časem považováno za nemožné. Teprve Albert Einstein pomocí speciální teorie relativity poukázal na to, že takové cestování možné je. I v této teorii je spousta pro i proti, stejně tak jako odpůrců nebo zastánců této teorie.

Obecně lze říci, že cestování v čase možné je, ale exaktně to prokázat je vzhledem k technickým možnostem nemožné. Možnost takových historických výletů třeba prostřednictvím černých děr, podpořila ve svých knihách Stručná historie času a Černé díry a budoucnost vesmíru, i britský teoretický fyzik Stephen William Hawking.

Místo jsme navštívili přímo s Vladislavem Hohenkreuzem. Nutno podotknout, že je to oblast přinejmenším zvláštní. Na kopci vévodí skalisko, které působí v těchto místech velmi majestátně. Co asi upoutá návštěvníka, je markantní teplotní rozdíl.

Samotná skála je teplejší, než by se na obyčejný kámen slušelo. Jestliže pět metrů od skály vám z úst vychází vysrážená pára, pak v blízkosti skály tomu tak není. „V zimě je všude okolo sníh a jenom po obvodu skály a na ní žádný není,“ prozradil svůj postřeh Hohenkreuz.

Místo samo o sobě působí velmi uklidňujícím dojmem, na samotném vrcholu kopce pak máte pocit bezpečí. To i přes to, že k němu vede cesta, na které někteří senzitivní jedinci nemají zrovna dobrý pocit.

Vraťme se k samému začátku příběhu. Přesto, že historikové o Rachvale nebo Ratzowelle toho moc neví, nebo o něm neslyšeli, je Vladislav Hohenkreuz přesvědčen, že je to přesně tento kopec ukrytý mezi lesy. Místo, kde kdysi stávala tvrz.

O zážitku, který je starý sedmnáct let můžeme pochybovat. Pokud tento příběh přijmeme, pak se musíme ptát, co je za tímto zážitkem. Bohužel dnes uspokojivou odpověď nenajdeme, a tak je to v intencích spekulací. Nic se ovšem nemění na tom, že navštívit toto místo můžete stejně jako spousta senzibilů a psychotroniků, kteří se shodují v tom, že místo je nabito pozitivní energií.

