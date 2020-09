Protržená přehrada na Desné, Svítání na Jizerce, Koně nad pivovarem či Pytlácké kameny. Tak zní názvy několika fotografií, které se letos sešly ve finále fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. Soutěž má za cíl mimo jiné poukázat i na potřebu ochrany přírody.

Po celou dobu letních prázdnin vybírali čtenáři Deníku 16 fotografií Jizerských hor, ze kterých nyní hlasováním zvolí tu nejkrásnější. Sešlo se jich celkem 208 a každý týden se na stránkách Deníku objevilo 26, ze kterých postoupily do finálového kola vždy dva nejlépe hodnocené snímky. Vítěz vzejde z finálního hlasování, které končí v pátek 11. září v poledne.

Hlasovat můžete zde

„Zájem lidí mě mile překvapil. Dosud bylo odevzdáno přes 8000 hlasů, tedy skoro o 2000 více než loni touto dobou. Těší mě, že tímto způsobem můžeme lidem nabídnout pohledy na Jizerské hory a tím je vybídnout k potřebě jejich ochrany. Hlavním výstupem soutěže je pak kalendář Zaostřeno na Jizerky, jehož nákupem může každý přispět na projekty pomáhající Jizerským horám,“ řekl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Vítěz 10. ročníku soutěže se může těšit na hodnotné ceny od společnosti Canon a čestné místo na výstavě Zaostřeno na Jizerky, která bude mít vernisáž v úterý 22. září od 17 hodin v libereckém Centru Babylon. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která soutěž pořádá, zde zároveň představí kalendář Zaostřeno na Jizerky 2021. „Kromě tradičních míst zachycených netradičním pohledem mě překvapily i zcela nové pohledy na Jizerské hory. Je vidět, že i když je toto pohoří relativně malé, poskytuje na svém území nepřeberné množství přírodních fenoménů a nádherných lokalit. V tom mám Jizerky velmi rád a témata fotografům ani po 10 letech nedošla,“ dodal Petrovský.

Jedním z finalistů je i Petr Zbranek z Jablonce nad Nisou, který se letos přihlásil do soutěže poprvé. „Jizerky jsou moje srdcovka. Odmala bydlím v Jablonci, takže do hor to mám, co by kamenem dohodil. A pokud člověk necourá jen po těch profláklých lokalitách, Jizerky ho vždy dokážou překvapit. Kdyby se nějaká fotka v kalendáři objevila, byl by to v takové konkurenci určitě velký úspěch,“ podotkl Zbranek.

Fotografická soutěž byla vyhlášená v březnu a přihlásit se mohl každý s až čtyřmi snímky Jizerských hor. Pravidelně se jí účastní autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska. Zrovna v minulém ročníku polský autor uspěl hned se dvěma snímky, které se objevily v kalendáři na rok 2020.

Tisíce kalendářů

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pořádá soutěž už podesáté a v jejím průběhu bylo zasláno přes dva tisíce fotek a vydáno bylo 11 700 kalendářů. „Jeho náklad jsme postupně navyšovali a loni jsme vydali už 1600 kalendářů, což je dvojnásobek oproti první ročníku,“ podotkl vedoucí kanceláře Jakub Trsek.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody na facebooku

Výtěžek z letošního ročníku věnuje nadace Jizersko-ještědskému horskému spolku na výsadbu více než 14 tisíc geneticky původních dřevin do srdce Jizerských hor. Zároveň pomůže vybudovat přehrážky v místních rašeliništích, které budou díky tomu lépe zadržovat vodu v krajině.