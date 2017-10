FOTO: Zaostřili na Jizerky a vznikl stejnojmenný kalendář

Liberecký kraj – Ve čtvrtek 12. října proběhla vernisáž výstavy fotografií Zaostřeno na Jizerky.

„Do Wellness Hotelu Babylon dorazilo přes 80 návštěvníků, kteří se mohli kochat nejkrásnějšími snímky Jizerských hor,“ upřesnil ředitele pořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Do uzávěrky dorazilo 212 snímků od 61 autorů a na porotu čekal nelehký úkol, vybrat 37 fotografií pro putovní výstavu. „Kvalita snímků, které letos soutěžící zaslali, byla proti minulým ročníkům nebývale vyrovnaná. A to i přesto, že letošní rok byl co do počtu soutěžních fotografií takřka rekordní. Opět dominovaly snímky zimních krajinek, které vzdávaly holt zasněženým vrcholkům jizerských tisícovek. Nechyběly ani oblíbené podzimní scenérie mlžných bučin, často v kombinaci s vodními kaskádami a potoky, které jsou pro Jizerské hory tak typické. S výběrem fotografií pro putovní výstavu jsme tak v porotě velkou práci neměli,“ říká členka poroty Petra Menclová.

Výstava bude nyní k vidění před kavárnou Královská zahrada až do konce října. Poté se představí v OC Forum Liberec a následně na dalších místech převážně v Libereckém kraji a to až do konce srpna příštího roku. „Potěšila mě nejen vysoká účast na vernisáži, ale i příjemná atmosféra. A podle kladných ohlasů se i letos výběr fotek na výstavu i do kalendáře povedl,“ dodal Petrovský.

Absolutním vítězem internetového hlasování se stal Peter Mayer se snímkem Znějící tišina. Ten se amatérsky věnuje fotografování už padesát let a fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky se stala jeho srdcovou záležitostí. Snímek je i součástí kalendáře. „Je to můj nejlepší snímek za padesát let. Kalendář se mi moc líbí, letos komise opravdu vybrala ty nejhezčí snímky,“ dodal Peter Mayer. Už teď plánuje přihlásit se do dalšího ročníku fotosoutěže. Stejné plány má i další soutěžící, Daniel Cervan. „V kalendáři mám tři fotografie, titulní stranu a pak měsíce leden a srpen. Letošní ročník byl pro mě již třetí a koncepce fotosoutěže se mi líbí.“

Hlavním výstupem soutěže je ale charitativní kalendář Zaostřeno na Jizerky. Prodává se za 300 korun a výtěžek z prodeje putuje na projekty pomáhající Jizerským horám. „O kalendáře je každý rokem větší zájem. Ještě před oficiálním vydáním volali lidé ptali se, zda vyjde i letos a rovnou posílali objednávky,“ dodal Petrovský.