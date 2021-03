Už druhým rokem po sobě budou zápisy do základních škol jiné. Budoucí prvňáčci a jejich rodiče si navíc nemohou školu předem prohlédnout. Dny otevřených dveří letos kvůli vládním omezením neproběhnou.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Přesto musí další děti do škol nastoupit. Tak jak jejich starší kamarádi studují skrz počítač, i rodiče budoucích prvňáčků musí zasednout před monitor. Online totiž bude i samotný zápis. „Ale není to nijak hrozné, zvládli jsme to loni v pohodě. Určitě by ale bylo lepší, kdyby se dítě mohlo seznámit se školou ještě před docházkou,“ poznamenala 35letá Jana, která své dítě loni zapisovala do první třídy.