Záplavám pomůže zabránit suché jezero

Velenice - Omezit škody způsobené velkou vodou by mělo suché jezero vybudované ve Velenicích u Zákup. Takové opatření plánuje, podle místní starostky Šárky Němečkové, uskutečnit Povodí Ohře do čtyř let.

Během květnové bouřky zaplavila voda náves ve Velenicích. | Foto: Deník/Eva Vlastníková

„Nejenže koryto potoka bude vyčištěno, ale navíc, podle příslibu Povodí Ohře by mělo být v horizontu tří až čtyř let vybudováno i takzvané suché jezero,“ sdělila starostka Velenic Šárka Němečková s tím, že podle plánovaného projektu je možné, že jezera by mohla být dokonce dvě. Jejich úkolem je zmírnit následky případné povodně, kdy by jezera měla pohltit rozlévající se vodu. „Při velké vodě se jezera zaplní a neměla by se tak opakovat situace, kdy náves skončila pod vodou a nánosem bahna,“ poznamenala Šárka Němečková. Právě Velenice byly nejhůře postiženou obcí, když se Českolipskem koncem května přehnala noční bouřka doprovázená silným přívalovým deštěm. Tehdy zdejší náves zaplavilo na půl metru vody s bahnem z okolních polí. „Při bouřce začala voda stékat z pole nad vesnicí. Byla tam zasetá kukuřice, která teprve začala klíčit, takže vodu neudržela a šlo to i s hlínou na náves,“ popsala tehdy velenická starostka Němečková a dodala, že velká voda zasáhla dva rodinné domy a zničila zahrady.

Autor: Radmila Pokorná