/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ I přes nástrahy současné koronavirové doby si Petr Král, starosta třetího největšího města okresu Česká Lípa, nepřipouští, že by Mimoň přišla ve svém rozpočtu o nějaké zásadní částky. Hodlá pokračovat ve zlepšení bytové politiky města včetně zateplení řady domů, postavit nové chodníky, pustit se do proměny náměstí, kde před 40 lety vyhodil režim do povětří pěkný zámek i radnici.

Starosta města Mimoň Petr Král. | Foto: Petr Pokorný

Už máte na radnici jasno o kolik peněz přijde rozpočet města kvůli daňové politice státu?

Náš propad v příjmech by mohl být šest milionů, tak nám to spočítala Česká spořitelna. Úplně přesně to ale nikdo neví. Záleží jestli ekonomika poroste nebo se bude propadat. Vloni jsme kvůli covidu a těžkostem ekonomiky přišli o 11 milionů korun, na letošní rok jsme proto už sestavili rozpočet o 11 milionů nižší. Celkově hospodaříme se zhruba 240 miliony korun. Přínosem pro naše hospodaření bylo i převedení celé akciové společnosti Mimoňská komunální pod město. Tím jsme získali do rozpočtu 27 milionů korun. Město bylo stejně jejím jediným majitelem a převodem jsme ušetřili kolem tří milionů ročně na nákladech na tuto společnost, zefektivnili jsme výběrová řízení. Nekomunikovala řádně se zastupiteli ani s občany, máme pochybnosti o různých zakázkách a už nyní víme, že jsme dokázali například na střeše bytového domu, kterou komunální společnost dělala za téměř tři miliony, tak jsme my stejnou střechu dokázali ve stejné kvalitě udělat za 1,2 milionu korun.