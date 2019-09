Jejich rozhodnutí bylo nezbytné k doplnění platného Strategického plánu města, který Česká Lípa má až do roku 2023. Všechny tyto zdánlivé formality jsou nutné, aby se město mohlo ucházet o jakékoliv dotace.

„Strategické cíle máme definované na dlouhou dobu, ty krátkodobější ale vytyčujeme právě v tomto plánu. Podle něj pak můžeme zařazovat stěžejní projekty do rozpočtu města. Už návrh rozpočtu na následující rok sestavujeme právě podle tohoto plánu,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO). Jak ale zároveň upozornila, odhlasovaný akční plán zdaleka neobsahuje vše, co bude do chystaného rozpočtu zařazeno.

„Nenajdete v něm například položku na vybudování venkovního koupaliště. Je to jen proto, že venkovní koupaliště jako takové není součástí strategického plánu, ze kterého akční plán vychází. To ale neznamená, že s koupalištěm nepočítáme,“ prohlásila starostka města.

Jak konstatovala, vedení města v tuto chvíli stále prověřuje různé možnosti zajištění chybějícího venkovního koupání pro obyvatele města a jejich finanční a technickou náročnost. Pokud následně zastupitelé tento záměr odsouhlasí, tak teprve vyčlení potřebné peníze na zpracování projektu a budoucí stavbu.

Právě na absenci některých položek, jako je koupaliště pod širým nebem, opozice poukázala. „Vypsali jen to, co měli v investičním rozvoji. Nechápu, proč třeba vynechali bazén a nestanovili několik milionů na přípravy projektu,“ podivil se opoziční zastupitel Roman Kozák (PRO Českou Lípu).

Podle něj se koalice na radnici pustila do řady hodně nákladných projektů, jako je rekonstrukce divadla, oprava Kounicova domu, nákup a vytvoření úřadu v někdejší pojišťovně, avizuje bazén v Dubici, ale své sliby nebude moci splnit.

„Rozumím, že je potřeba vědět, na jaké oblasti a investice se město zaměří, ale na vše nejsou peníze. Lípa tolik akcí neutáhne,“ usoudil bývalý předseda finančního výboru města Kozák. Je zklamán tím, že dokument s opozicí nikdo z koalice nekonzultoval. „Dříve jsme se bavili o každém bodu před každým zastupitelstvem, dnes se nebavíme vůbec o ničem,“ dodal.

Součástí nového akčního plánu jsou významné investice, které město zahájilo letos, ale dokončení se dočkají až během příštího roku. Například jde o modernizaci a zateplení ZŠ na sídlišti Lada či MŠ Na Výsluní. Stejně jako o novostavbu pavilonu v ZŠ Speciální Jižní.

Kromě těchto projektů akční plán zmiňuje další investice, jako je dlouho diskutovaná přestavba Jiráskova divadla, revitalizace Škroupova náměstí nebo zřízení pobočky a přepážkových pracovišť městského úřadu v budově bývalé České pojišťovny. Pamatuje na vybudování lávky přes frekventovanou silnici I/9 mezi Kopečkem a Svárovem, na rekonstrukci lávky na Špičáku v ulici 28. října nebo na opravu běžecké dráhy na Městském stadionu u Ploučnice, ale i na oživení městského parku nebo přípravu cyklostezky do Nového Boru. „Plán hodláme průběžně aktualizovat,“ podotkl místostarosta Martin Brož (ANO).

Starostka Volfová ujistila, že úřad počítá také s běžnými opravami ulic nebo škol. Kromě akcí, do kterých hodlá město vložit peníze, jsou součástí plánu také aktivity města pro zlepšení situace v různých oblastech života. „Na mysli máme dotační programy na projekty v sociální oblasti nebo také projekty směřující k elektronizaci úřadu, k zvýšení jeho přívětivosti,“ uvedla Volfová.