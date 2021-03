Zastupitelé si díky naléhavému postoji místostarosty Josefa Hrdličky konečně slíbili, že se zaměří na vážné projednávání otázek spojených s obchvatem České Lípy, jehož poslední etapa má zasáhnout i katastr jejich obce. Dokumentace vznikala dlouhá léta, několikrát byla pozměněna, ale skaličtí zastupitelé se nad aktuálními plány díla chtějí poprvé společně sejít až v pondělí 15. března.

Dlouholetý starosta obce Jiří Löffelmann tvrdí, že zastupitelům informace předával postupně, jak přicházely: „Vždy jsem nabízel, že projektová dokumentace je u mě na stole,“ oznámil. Podle jeho vyjádření na zasedání zastupitelstva obce ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a liberecká společnost Valbek, která pro ŘSD zpracovává dokumentaci k územnímu řízení, „uhánějí“, aby obec schválila právní dokumenty související s plánovaným uskutečněním stavby na území Skalice.

Starosta Löffelmann se vždy hlásil k příznivcům obchvatu. Dokonce už v dubnu 1999 za obec oficiálně napsal ministerstvu životního prostředí, že stavba a provoz silnice I/9 nevyvolá v katastru Skalice zásadní změny v ovzduší, hlukové zátěži ani v přírodě.„Já stavbu beru jako realitu a jako starosta musím dělat kroky, které s přípravou realizace záměru souvisí,“ hájil se na posledním jednání zastupitelů Löffelmann.

Jak upřesnil, v loňském roce se kvůli pandemii některá jednání zastupitelů nekonala, ale třeba už v prosinci 2019 nebo v září 2020 své kolegy o žádostech investora seznamoval.

Podle místostarosty Josefa Hrdličky sice leckdo ve vsi už nevěřil, že ke stále odkládané stavbě vůbec dojde, ale nyní se téma stalo naléhavým a zastupitelé by před ním neměli zavírat oči. Podobně jako řada další místních soudí, že projektovaná a některými politiky prosazovaná monstrózní stavba za dvě miliardy korun v nedotčené krajině táhlé vesnici s 1550 obyvateli nic pozitivního nepřinese. Jen větší dopravní zátěž a poškozenou krajinu. „Na počátku 90. let ŘSD představilo první koncepci trasy. Je s podivem, že nikdy nikdo neřešil ani jinou variantu,“ uvedl místostarosta Hrdlička. „Pak nám v roce 2003 tvrdili, že se stavba dotkne jen pár chalupářů. Nesmysl.“

Je názoru, že kdosi silou politické a úřední moci označil obchvat mezi Lípou a Novým Borem za veřejný zájem, ten ale představuje i udržitelné zemědělství nebo ochrana zdraví obyvatelstva. „Na zastupitelstvu nám starosta projekt nikdy nerozevřel, ale tvrdí nám, že jsme dali souhlas. Nikdy jsme o tom nedebatovali,“ zlobil se. Hrdlička je přesvědčen, že obchvat, jehož první plány se objevily už před dávnou dobou a byly třikrát přepracovány, je pro zastupitele, ale i obyvatele vesnice akutní a velice vážné téma: „Je nutné si nad nimi sednout, zjistit názory veřejnosti, hovořit o tom s vlastníky nemovitostí, nikoliv se pouze podvolovat ultimátům,“ nabádal místostarosta.

„Máme zásadní otázky, jedná se například o to, jakým způsobem pro nás zemědělce bude zajištěna propustnost přes mohutné těleso obchvatu, který pole rozdělí, do krajiny, na naše pozemky,“ přidal se zastupitel Josef Vokoun.

První část obchvatu České Lípy u Sosnové se začala stavět už v roce 2009, pokračování ale zastavil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Z plánovaných tří etap tak je stále hotová pouze ta v Sosnové se sjezdem do průmyslové zóny v Dubici. ŘSD poslední roky a měsíce řešilo přípravy dobudování 2. etapy obchvatu, což je zhruba 1,5 km dlouhý úsek z Dubice do Dolní Libchavy, kde by se zejména nákladní doprava mířící na Děčín mohla vyhnout průjezdu městem.

Na podzim investor zažádal o územní rozhodnutí pro tuto etapu, a jakmile bude vydáno, mohou být zahájeny výkupy pozemků. ŘSD plánuje stavbu do Dolní Libchavy zahájit v roce 2023. Na úsek by mělo navázat pokračování obchvatu směrem k Novému Boru. Narýsovaná trasa vede z Dolní Libchavy přes Horní Libchavu, Manušice, Skalici do Nového Boru. Bude dlouhá přes 10 kilometrů, se čtyřmi mimoúrovňovými křižovatkami, 13 mostními objekty a dalšími 104 stavbami. V rámci majetkoprávní přípravy zde bude nutné vypořádat 109 listů vlastnictví. Stavební povolení ještě koncem roku 2019 ŘSD plánovalo získat na tento rok a stavební práce zahájit o dva roky později. To je nyní evidentně nereálné. Stejně jako představa o uvedení provozu třetí etapy obchvatu I/9 v roce 2026.