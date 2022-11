„Od počátku jsme se snažili o dohodu s ostatními stranami, ale nepodařilo se nám najít dostatečnou podporu, proto nepředkládáme žádné návrhy,“ vysvětlila občanům zastupitelka Alena Kolaříková ze sdružení Doksy náš domov (DND), proč nepřišli s žádným personálním protinávrhem. Volba starosty, místostarosty a radních potvrdila, že by to bylo zbytečné. Nedávno uzavřená dohoda o spolupráci mezi BOD21, ANO 2011, ODS a ČSSD, kterou měli zastupitelé na stolech, bezchybně zafungovala a DND vyřadila ze hry.

Odcházející starostka Eva Burešová (DND) na zasedání poděkovala spolupracovníkům, přátelům a občanům. „Z těch dvanácti let na radnici nelituji žádného roku. Bylo to náročné psychicky, časově, člověk musel upozadit sám sebe,“ loučila se i s tím, že se po volbách byli ochotni domluvit napříč politickým spektrem. „Neprovedli jsme nic špatného. Nabízeli jsme naše zkušenosti. Vítali jsme i omlazení zastupitelstva. Je nám ale líto, že se aktivně nebudeme moci podílet na vedení města. Věřím, že se emoce uklidní a do budoucna najdeme společnou řeč s těmi, co nás nyní nepodpořili,“ uvedla Burešová.

Zasedání doprovázely emoce

Průběh druhého jednání zastupitelů po podzimních komunálních volbách přišlo ve středu večer do jídelny místní ZŠ K. H. Máchy sledovat několik desítek lidí. Mladých i starých. Část evidentně stranila dosavadní starostce Burešové, nechyběla ale ani řada příznivců BOD21. Zaznělo i několik citově vypjatých, přesto kultivovaných vystoupení obyvatel. Třeba Alena Dočekalová zmínila, že když u voleb nebylo 60 % občanů, tak to znamená, že jsou spokojení s tím, jak bylo město vedené. „Hnutí DND vyhrálo už čtvrté volby, už nám ukázalo, co dokáže. BODu bylo nabídnuto starostování, tak o co tady jde? Sesadit úspěšnou starostku? Nemělo by jít o vyřizování osobních účtů,“ soudila Dočekalová. Navázala na ni Pavla Nováková, která se zaměřila na volební programy a jejich souvislost s dokským zámkem, který město získalo, opravilo a proměnilo v kulturní centrum. „Kromě DND mně v ostatních programech chybí vize, jsou tam jen proklamace,“ řekla Nováková.

Nepříliš šťastně chtěla brzdit veřejnost nová radní Věra Patková. „Všichni občané měli možnost diskutovat před volbami, toto sem dnes nepatří,“ reagovala. Vyprovokovala tím ke slovu 86letou Jarmilu Dočekalovou. „My občané budeme mluvit o tom, o čem chceme. Za 30 let jsem v Doksech nepoznala člověka, který by se s takovým nasazením odevzdal funkci jako Burešová, žena, bojovnice. Zkuste nám dokázat, že jste se právem přihlásili k odpovědnosti,“ prohlásila seniorka. Napětí uklidňovala i radní Šárka Harcubová tím, že mezi stranami uzavřená dohoda o spolupráci po volbách je zcela legitimním výsledkem demokratických voleb. „Nám se teď podsouvá, že chceme bořit, ničit… Nikoliv! Po letech vzniklo něco nového, ale nechceme nikomu házet klacky pod nohy. Tady došlo jen ke změně vedení města,“ argumentovala Harcubová.

Starosta Fajbík „jiskření“ v publiku nechtěl příliš rozebírat. „Emoce jsem očekával. Každý ale jednou začínal. Před dvanácti lety tady vlastně bylo to samé,“ prohlásil. A kvitoval slova hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který přijel s kyticí bílých růží poděkovat Evě Burešové za 12 let práce pro Doksy. „Jako bývalý starosta vím, že najít konsensus se všemi je složité. Zastupitelé mají plné právo domluvit koalici, které věří,“ komentoval atmosféru hejtman. „Střídání u moci je v liberální demokracii, ve které zatím žijeme, součástí běžného politického života. Je to těžké, někdy emotivní, ale myslím, že to je správně,“ řekl Půta. Uplynulou spolupráci s vedením radnice si pochvaloval. Podle něj starostka odvedla skvělou práci.„Nejen ona, ale všechna tři minulá zastupitelstva. Myslím, že projekt, který vedl k získání zdejšího zámku, bude jednou, třeba za 50 let, vzorem, ke kterému budou vzhlížet jiná města,“ zmínil hejtman.

Nový starosta je dokský rodák a Deníku o sobě řekl, že je vystudovaný stavař a ve studiu pokračoval na vysoké škole v oboru cestovní ruch. Přes osm posledních let působil ve stavebnictví, v oblasti požární ochrany. Ve volbách byl lídrem nové kandidátky BOD 21, která v počtu odevzdaných hlasů skončila druhá. „BOD 21 existuje už téměř dva roky. Nejprve jsme zakládali občanské sdružení a z něj vzešlo SNK pro volby,“ řekl Fajbík. Místostarosta Rejnart je povoláním energetik. „Mám na starosti distribuční soustavu, zaměstnání teď musím na čtyři roky opustit,“ sdělil.

Komunálních voleb se letos v Doksech zúčastnilo 6 volebních stran, bez mandátu zůstalo jen Místní hnutí za harmonický rozvoj. Statistici vyčíslili zdejší volební účast na 44,4 % z 4 161 zapsaných voličů.

V patnáctičlenném zastupitelstvu města má DND 5 mandátů, BOD 21 pět mandátů, ANO 2011 a ODS po 2 mandátech. ČSSD drží 1 křeslo v zastupitelstvu.